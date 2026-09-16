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„Малкия Меси“ поиска да напусне Манчестър Юнайтед

„Малкия Меси“ поиска да напусне Манчестър Юнайтед
Снимка: Фейсбук-страницата на Фабрицио Романо

15-годишният Джей Джей Гейбриъл е недоволен от липсата на възможности в първия отбор, но клубът е отхвърлил искането му

Един от най-големите таланти в академията на Манчестър Юнайтед - Джей Джей Гейбриъл, е поискал да напусне клуба, съобщава The Telegraph. Решението на 15-годишния нападател, известен с прозвището Малкия Меси, е изненадало ръководството на „червените дяволи“.

Като причина Гейбриъл е посочил липсата на възможности за изява в мъжкия отбор. Искането му идва в необичаен момент, тъй като според информацията дебютът му е бил планиран за двубоя срещу Брайтън за Купата на лигата.

При участие в мача талантът щеше да се превърне в най-младия футболист, играл за първия отбор на Манчестър Юнайтед. Рекордът принадлежи на вратаря Дейвид Гаскел, който през 1956 година дебютира на 16 години и 19 дни.

Близки до футболиста смятат, че баща му има сериозно влияние върху желанието за раздяла. Едностранното напускане обаче не е възможно. При активна регистрация на млад играч тя може да бъде прекратена само със съгласието на клуба, футболиста и неговите родители.

Ако страните не постигнат разбирателство, спорът може да бъде отнесен до ръководството на Висшата лига, което да вземе окончателното решение. Манчестър Юнайтед вече е отхвърлил искането на Гейбриъл, чийто договор е до следващото лято.

Младият нападател направи неофициалния си дебют за първия отбор през лятото в контролата срещу Атлетико Мадрид в Стокхолм. Така той стана най-младият футболист, носил екипа на клуба в неофициален мач.

Развитието на Гейбриъл е следено от редица европейски грандове. Манчестър Сити, Барселона и Реал Мадрид са сред клубовете, които проявяват интерес към него, а ситуацията около бъдещето му остава неясна.

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