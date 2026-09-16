Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Правен прецедент от България е споменат в рамките на спор за името на опозиционната „Нова партия“ в Турция

Правен прецедент от България е споменат в рамките на спор за името на опозиционната „Нова партия“ в Турция
БТА

Новата опозиционна формация е получила правна подкрепа по спора за своето наименование

Новата опозиционна турска формация „Нова партия е получила правна подкрепа по спора за своето наименование, съобщава турският в. „Джумхуриет“.

Още по-интересен факт е, че правен прецедент от България е бил споменат в рамките на спора за името на „Нова партия“.

Формацията бе формирана в края на юли  от отстранения председател на турската кемалистка Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел. „Нова партия“ стана втора политическа сила в турския Меджлис с 91 депутати.

Научно правно становище, изготвено от преподавателите от Юридическия факултет на Мармарския университет проф. д-р Толга Ширин и доц. д-р Кадир Баш по искане на „Нова партия“, заключава, че между нея и „Партията на иновациите“ няма „сходство, водещо до объркване“ по смисъла на Закона за политическите партии, информира опозиционният в. "Джумхуриет".

Това становище е било изготвено след уведомлението от Главната прокуратура към Касационния съд, с което на „Нова партия“ е било указано да промени името си.

В документа, състоящ се от 25 страници се посочва, че думата „нов“ не може да бъде предоставена като изключително право на една политическа партия.

В становището е разгледано решението на Европейския съд по правата на човека по делото „Цонев срещу България“. Припомня се, че съдът е приел, че сходството между наименованията „Българска комунистическа партия“ и „Комунистическа партия на България“ само по себе си не е било достатъчно основание за възпрепятстване на създаването на партия. Авторите посочват, че сходството между „Нова партия“ и „Партията на иновациите“ е по-слабо.

Още по темата

„Нова партия“ се казва политическата формация на Йозгюр Йозел

„Нова партия“ се казва политическата формация на Йозгюр Йозел

Йозгюр Йозел призовава НАТО да не смята правителството на Ердоган "за единствен глас на Турция"

Йозгюр Йозел призовава НАТО да не смята правителството на Ердоган "за единствен глас на Турция"

Ще има ли скоро нова голяма опозиционна сила в Турция?

Ще има ли скоро нова голяма опозиционна сила в Турция?

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

Две земетресения разтърсиха Гърция в рамките на часове

Две земетресения разтърсиха Гърция в рамките на часове

Германски либерал: ЕС не трябва да бъде заложник на ветото на една държава

Германски либерал: ЕС не трябва да бъде заложник на ветото на една държава

Заради изборите: Фон дер Лайен ще посети Сърбия на по-късен етап

Заради изборите: Фон дер Лайен ще посети Сърбия на по-късен етап

Водещи

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 4 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 10 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 12 минути
Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

  • Преди 16 минути
МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

  • Преди 18 минути
Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

  • Преди 25 минути
Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

  • Преди 27 минути
Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

  • Преди 31 минути
Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

  • Преди 33 минути
Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

  • Преди 40 минути
ДАЗД не е получавала сигнали за риск преди смъртта на едногодишното дете във Варна

ДАЗД не е получавала сигнали за риск преди смъртта на едногодишното дете във Варна

  • Преди 43 минути
Преименуваха стадиона на Локомотив Пловдив на Христо Бонев

Преименуваха стадиона на Локомотив Пловдив на Христо Бонев

  • Преди 44 минути
Петко Петков е номиниран за член на ВСС от квотата на следователите

Петко Петков е номиниран за член на ВСС от квотата на следователите

  • Преди 47 минути
Богдан Милчев: Има дисциплинарно производство срещу шефа на тол управлението Олег Асенов

Богдан Милчев: Има дисциплинарно производство срещу шефа на тол управлението Олег Асенов

Започнаха парламентарните избори в Русия

Започнаха парламентарните избори в Русия

  • Преди 57 минути