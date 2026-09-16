Правен прецедент от България е споменат в рамките на спор за името на опозиционната „Нова партия“ в Турция

Новата опозиционна турска формация „Нова партия“ е получила правна подкрепа по спора за своето наименование, съобщава турският в. „Джумхуриет“.

Още по-интересен факт е, че правен прецедент от България е бил споменат в рамките на спора за името на „Нова партия“.

Формацията бе формирана в края на юли от отстранения председател на турската кемалистка Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел. „Нова партия“ стана втора политическа сила в турския Меджлис с 91 депутати.

Научно правно становище, изготвено от преподавателите от Юридическия факултет на Мармарския университет проф. д-р Толга Ширин и доц. д-р Кадир Баш по искане на „Нова партия“, заключава, че между нея и „Партията на иновациите“ няма „сходство, водещо до объркване“ по смисъла на Закона за политическите партии, информира опозиционният в. "Джумхуриет".

Това становище е било изготвено след уведомлението от Главната прокуратура към Касационния съд, с което на „Нова партия“ е било указано да промени името си.

В документа, състоящ се от 25 страници се посочва, че думата „нов“ не може да бъде предоставена като изключително право на една политическа партия.

В становището е разгледано решението на Европейския съд по правата на човека по делото „Цонев срещу България“. Припомня се, че съдът е приел, че сходството между наименованията „Българска комунистическа партия“ и „Комунистическа партия на България“ само по себе си не е било достатъчно основание за възпрепятстване на създаването на партия. Авторите посочват, че сходството между „Нова партия“ и „Партията на иновациите“ е по-слабо.