Шест розови фламинги се нанесоха в нов дом в Софийския зоопарк

Шестте розови фламинги в Софийския зоопарк вече имат нов дом. За птиците е изградена модерна волиера, която трябва да осигури условия, по-близки до естествената им среда. Новината съобщи кметът на София Васил Терзиев във Facebook, след като посети зоопарка и присъства на първите минути на фламингите в новото пространство.

Изграждането на подобна волиера за водолюбиви и водоплаващи птици е заложено и в дългосрочната стратегия на зоопарка. Предвиждат се специални "газещи зони", а съоръжението трябва да разшири и възможностите му като спасителен център.

Новото пространство е финансирано със собствени средства на зоопарка и дарение от 10 000 евро от Rim Rock Bulgaria, посочи Терзиев.

Целта - пълноправно членство в ЕАЗА и жираф

По думите на столичния кмет развитието на зоопарка следва 10-годишна визия, като идеята е инвестициите не само да подобряват условията, но и да намаляват разходите.

Като пример Терзиев посочи изградената фотоволтаична централа, която по думите му спестява над 60 000 евро годишно от електроенергия. Обновени са и около 1000 кв. метра от алеите.

Една от големите цели е до 2028 г., когато Софийският зоопарк ще отбележи 140 години от създаването си, да стане пълноправен член на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА).

Терзиев добави и още една амбиция - в зоопарка отново да има жираф.

Подготвят африкански кът

Работи се и по нов африкански кът, като вече има проекти за заграждения за различни африкански видове, сред които и меден язовец.

Промените няма да бъдат ограничени само до животните. Предвиждат се повече зелени площи, места за игра и почивка, както и образователни програми и практически занимания за деца, чрез които те да научават повече за животните и природата.

Терзиев иска по-високи заплати за служителите

Кметът постави акцент и върху хората, които се грижат за животните. Според него сегашните им възнаграждения не отговарят на отговорността и труда им.

Терзиев заяви, че ще търси възможност за увеличаване на заплатите на служителите още със следващия бюджет на София.

Развитието на Софийския зоопарк през последните години включва и по-активна природозащитна дейност. Зоопаркът работи като спасителен център и е приютявал пострадали или неправомерно отглеждани диви животни, включително екзотични птици.