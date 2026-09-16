Ограничават движението на камиони по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ за празниците

Движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде временно ограничено по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, както и в участък от път I-1 в област Благоевград заради очаквания засилен трафик около Деня на Независимостта.

На 18 септември, петък, от 15:00 до 20:00 ч. забраната ще важи за камионите над 12 тона, които излизат от София. Тежкотоварните автомобили, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения.

На 22 септември, вторник, от 12:00 до 20:00 ч. организацията ще бъде обратна – ограничението ще важи за камионите, пътуващи към София, а излизащите от столицата ще преминават без ограничения.

Изключения от забраната

По АМ „Хемус“ – от София до пътната връзка при 87-и км, по АМ „Струма“ и по път I-1 между пътен възел „Симитли“ и пътен възел „Кресна“ ограничението няма да се прилага за превозните средства над 12 тона, извършващи обществен превоз на пътници.

Изключение е предвидено и за превозите на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се храни и товари, изискващи температурен режим, както и за специализираните екарисажни камиони.

По АМ „Тракия“ забраната също няма да важи за превозните средства над 12 тона, извършващи обществен превоз на пътници. В посока София изключение за превозите на опасни товари ще има в участъка между пътните възли „Ихтиман“ и „Вакарел“.

Реверсивно движение край Симитли

Заради очаквания интензивен трафик ще бъде въведено реверсивно движение по път I-1 в района на Симитли.

На 18 и 19 септември за автомобилите в посока Кулата ще бъдат осигурени две ленти, а движението към София ще се извършва в една.

На 22 септември две ленти ще бъдат отворени за пътуващите към София и една за движението към Кулата. Целта е да се улесни трафикът и към Банско и останалите туристически места в района.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да спазват ограниченията на скоростта, да избягват рискови изпреварвания и да не използват аварийните ленти на магистралите за по-бързо придвижване при задръствания.

Натовареността по републиканската пътна мрежа може да се следи в реално време чрез интерактивната карта на АПИ и Националното тол управление, която показва броя на преминалите превозни средства през последните 15 минути и последния час.