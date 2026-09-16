Новини
Търси
Подкаст
Общество

Ограничават движението на камиони по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ за празниците

Ограничават движението на камиони по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ за празниците

На 18 септември, петък, от 15:00 до 20:00 ч. забраната ще важи за камионите над 12 тона, които излизат от София

Движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде временно ограничено по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, както и в участък от път I-1 в област Благоевград заради очаквания засилен трафик около Деня на Независимостта.

На 18 септември, петък, от 15:00 до 20:00 ч. забраната ще важи за камионите над 12 тона, които излизат от София. Тежкотоварните автомобили, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения.

На 22 септември, вторник, от 12:00 до 20:00 ч. организацията ще бъде обратна – ограничението ще важи за камионите, пътуващи към София, а излизащите от столицата ще преминават без ограничения.

Изключения от забраната

По АМ „Хемус“ – от София до пътната връзка при 87-и км, по АМ „Струма“ и по път I-1 между пътен възел „Симитли“ и пътен възел „Кресна“ ограничението няма да се прилага за превозните средства над 12 тона, извършващи обществен превоз на пътници.

Изключение е предвидено и за превозите на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се храни и товари, изискващи температурен режим, както и за специализираните екарисажни камиони.

По АМ „Тракия“ забраната също няма да важи за превозните средства над 12 тона, извършващи обществен превоз на пътници. В посока София изключение за превозите на опасни товари ще има в участъка между пътните възли „Ихтиман“ и „Вакарел“.

Реверсивно движение край Симитли

Заради очаквания интензивен трафик ще бъде въведено реверсивно движение по път I-1 в района на Симитли.

На 18 и 19 септември за автомобилите в посока Кулата ще бъдат осигурени две ленти, а движението към София ще се извършва в една.

На 22 септември две ленти ще бъдат отворени за пътуващите към София и една за движението към Кулата. Целта е да се улесни трафикът и към Банско и останалите туристически места в района.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да спазват ограниченията на скоростта, да избягват рискови изпреварвания и да не използват аварийните ленти на магистралите за по-бързо придвижване при задръствания.

Натовареността по републиканската пътна мрежа може да се следи в реално време чрез интерактивната карта на АПИ и Националното тол управление, която показва броя на преминалите превозни средства през последните 15 минути и последния час.

Още по темата

От 15 септември променят движението около Терминал 2 на летището в София

От 15 септември променят движението около Терминал 2 на летището в София

Ремонт на ГКПП "Делчево" бави движението при влизане и излизане от Северна Македония

Ремонт на ГКПП "Делчево" бави движението при влизане и излизане от Северна Македония

Катастрофа на АМ „Хемус“ при 388 км ограничи движението към Варна

Катастрофа на АМ „Хемус“ при 388 км ограничи движението към Варна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Водещи

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Току-що
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 7 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 9 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 11 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 22 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 24 минути
Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 29 минути
Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

  • Преди 36 минути
Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 40 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 41 минути
Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

  • Преди 45 минути
Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 50 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 57 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 58 минути