Новини
Търси
Подкаст
Общество

Неправоспособен шофьор загина след удар в дърво край Монтана

Неправоспособен шофьор загина след удар в дърво край Монтана
БТА

36-годишният мъж изгубил контрол над автомобила, излязъл от пътя и се ударил в крайпътно дърво

36-годишен неправоспособен шофьор е загинал на място при тежка катастрофа в района на село Пишурка, община Медковец. Инцидентът е станал рано сутринта на 16 септември на път II-81.

Сигналът е подаден около 6:30 часа, след което на място е изпратена дежурна оперативна група на Районното управление в Лом.

По първоначални данни мъжът, който е жител на село Долно Церовене, управлявал лек автомобил "Сеат Леон" в посока Лом, когато изгубил контрол над колата.

Автомобилът излязъл вдясно извън пътното платно и се ударил в крайпътно дърво. Вследствие на силния удар 36-годишният водач е починал на място.

Тялото му е транспортирано в МБАЛ - Монтана за извършване на аутопсия.

По случая е образувано досъдебно производство, а причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват.

Още по темата

Две катастрофи за една нощ: Шофьор буйства пред полицаи в "Слънчев бряг"

Две катастрофи за една нощ: Шофьор буйства пред полицаи в "Слънчев бряг"

Три момичета пострадаха при катастрофа на пътя София - Варна

Три момичета пострадаха при катастрофа на пътя София - Варна

Двама загинали и 26 пострадали при катастрофи през последното денонощие

Двама загинали и 26 пострадали при катастрофи през последното денонощие

Четири сигнала са постъпили за трагедията в кв. "Младост"

Четири сигнала са постъпили за трагедията в кв. "Младост"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

Водещи

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 5 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 7 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 9 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 20 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 23 минути
Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 27 минути
Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

  • Преди 34 минути
Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 39 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 40 минути
Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

  • Преди 43 минути
Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 49 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 55 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 56 минути
Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

  • Преди 1 час