Неправоспособен шофьор загина след удар в дърво край Монтана

36-годишен неправоспособен шофьор е загинал на място при тежка катастрофа в района на село Пишурка, община Медковец. Инцидентът е станал рано сутринта на 16 септември на път II-81.

Сигналът е подаден около 6:30 часа, след което на място е изпратена дежурна оперативна група на Районното управление в Лом.

По първоначални данни мъжът, който е жител на село Долно Церовене, управлявал лек автомобил "Сеат Леон" в посока Лом, когато изгубил контрол над колата.

Автомобилът излязъл вдясно извън пътното платно и се ударил в крайпътно дърво. Вследствие на силния удар 36-годишният водач е починал на място.

Тялото му е транспортирано в МБАЛ - Монтана за извършване на аутопсия.

По случая е образувано досъдебно производство, а причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват.