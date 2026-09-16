Три момичета пострадаха при катастрофа на пътя София - Варна

Катастрофа с 19-годишна шофьорка е станала на главния път София-Варна, в района на разклона за село Малки чифлик, съобщиха от полицията.

Произшествието е регистрирано вечерта на 15 септември.

При инцидента са пострадали шофьорката и още две 19-годишни момичета. Едната от тях е настанена във великотърновската болница, а другата предстои да бъде транспортирана в столична болница.

Направените на водачката тестове за алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е започнало разследване.