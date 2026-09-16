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Къде се пътува трудно на 16 септември: ремонти по „Марица“, „Хемус“ и „Струма“

Къде се пътува трудно на 16 септември: ремонти по „Марица“, „Хемус“ и „Струма“

Камери се подменят в Кюстендилско, движението край Шумен остава двупосочно в едното платно, а на „Капитан Андреево“ трафикът е интензивен

Пътната обстановка на 16 септември 2026 г. е спокойна, без действащо пълно затваряне на основна автомагистрала. Нощните ограничения заради катастрофирал автомобил край Мъглиж, произшествие по път I-4 край Велико Търново и аварирал камион на АМ „Хемус“ са отменени.

През деня обаче продължават множество ремонти и временни организации. Нови дейности започват по АМ „Марица“, а ограничения има още по „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“.

Нови ремонти по „Марица“

От днес започва ремонт на фугите на две съоръжения по АМ „Марица“ в Хасковска област. Работи се при селскостопанския надлез около 109-и км и при моста над река Каламица около 110-и км в платното към „Капитан Андреево“.

Активната и изпреварващата лента ще бъдат ограничавани последователно, а автомобилите ще преминават през свободната лента. Скоростта е намалена до 50 км/ч.

Около 68-и км в посока София също се ремонтират фуги. Движението е в една лента с ограничение до 90 км/ч.

Автомагистрала „Хемус“

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено за ремонт. Движението се извършва двупосочно в платното към Варна, което може да доведе до забавяне при засилен трафик.

Между Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, трафикът също е двупосочен в платното към Варна. Ограничението е обявено до 17 септември.

В началото на магистралата, между 1-и и 9-и км към Варна, максималната скорост е 90 км/ч. Автомобилите над 12 тона се движат в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

При тунел „Топли дол“ при нормални условия са осигурени по две ленти във всяка посока, но при авария движението може да бъде прехвърлено двупосочно в едната тръба.

Между 78-и и 103-и км към Варна се косят тревни площи, а между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ остава забраната за автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км/ч. Работи се и в аварийната лента между 44-и и 46-и км при Мухово.

Ограничение до 100 км/ч има между 208-и и 229-и км към София, както и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, от 229-и до 273-и км, се извършват дейности по почистване и събиране на отпадъци. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание.

Автомагистрала „Струма“

Между 16-и и 18-и км към София от 10:00 до 16:00 часа външната активна лента е затворена за почистване на откоси. Движението преминава през изпреварващата и другата активна лента.

Между Сандански и Кулата, при пътен възел „Марикостиново-юг“ около 162-и км, се подменя кабел в разделителната ивица. Дейностите са планирани до 14:00 часа.

В района на 10-и–12-и км към София остава ограничена аварийната лента заради укрепителни и почистващи дейности.

Ограничения по основните пътища

По път I-6 при Гърляно и Жиленци в Кюстендилска област се подменят тол камери. Движението е двупосочно в една лента, като работата трябва да приключи днес.

Камери се сменят и по път I-4 при Момин сбор и Малък чифлик, по път I-5 при Дебелец, по път I-1 при Горна Вереница, както и по отделни участъци в областите Добрич, Пазарджик, Стара Загора и Велико Търново.

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, движението остава в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента. Участъкът между приблизително 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерната стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

По път I-6 между Карнобат и Айтос се ремонтира настилката. Трафикът се пропуска поетапно в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км/ч.

По последното публикувано съобщение на АПИ движението по път I-5 Хасково – Кърджали при Черноочене се извършва в една лента.

Затворени участъци

В Павликени е затворен железопътният прелез по път III-3031. Обходът е по път III-403, улица „Тошо Кътев“ и път III-405. Ограничението е обявено до 18 септември.

В Свищов остава затворен участък от път II-52 заради ремонт на водопроводната мрежа. Движението е пренасочено по градски улици.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава ограничението за тежкотоварни автомобили над 12 тона от съответните категории.

Гранични пунктове

Към 06:00 часа трафикът през „Капитан Андреево“ е интензивен за товарни автомобили на изход и за леки автомобили на вход в страната.

По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават преустановени заради ниското ниво на Дунав.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

Времето

На 16 септември ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Сутринта на места в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла.

Слаби краткотрайни валежи са възможни главно в Югоизточна България, а следобед – в отделни планински райони. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София – около 25 градуса.

По Южното Черноморие облачността ще бъде по-значителна и на места ще превали. Предупреждения за опасно време не са обявени.

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