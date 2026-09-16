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Германия и САЩ със споразумение за партньорство във военната индустрия

Германия и САЩ със споразумение за партньорство във военната индустрия
АП/БТА

Основната цел на това партньорство е укрепване на веригите за доставки, ревизиране на правилата за трансфер на технологии и засилване на сътрудничеството в научноизследователската и развойната дейност

Германският министър на отбраната Борис Писториус и американският му колега Пийт Хегсет сключиха във вторник официално споразумение за по-тясно сътрудничество в отбранителния сектор, съобщи агенция ДПА. Двете държави са единодушни, че съвременните заплахи за сигурността налагат изграждането на силна и взаимно свързана трансатлантическа отбранителна индустрия.

Тъй като Германия и САЩ разполагат с развит военнопромишлен потенциал, те планират да си партнират още по-активно при съвместното производство на модерни оръжейни системи, компоненти и комплексни боеприпаси.

Повишеното търсене на военно оборудване изисква разширяване на производствения капацитет, съкращаване на сроковете за доставка и подсигуряване на снабдяването, което е от ключово значение за оперативната готовност и сигурността на НАТО.

Новата декларация за намерения установява политическа рамка за бъдещи проекти, която обхваща разработването, производството, лицензирането и поддръжката на отбранителна техника. Основната цел на това партньорство е укрепване на веригите за доставки, ревизиране на правилата за трансфер на технологии и засилване на сътрудничеството в научноизследователската и развойната дейност.

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