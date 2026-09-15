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Най-важното от света на 15.09.2026-та г.

Най-важното от света на 15.09.2026-та г.
АР/БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-интересното от международните отношения, което се е случило днес

Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Литва

Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Литва.

Това съобщи рано тази сутрин литовският президент Гитанас Науседа, цитиран от ДПА.

"Благодаря на личния състав на съюзниците ни за бързата им реакция. В момент, когато Русия засилва агресията си срещу Украйна, такава готовност е от жизненоважно значение за нашия регион. Заедно с нашите съюзници от НАТО Литва ще защити въздушното си пространство", написа Науседа в Екс.

Дания: Руски кораб изстреля две сигнални ракети по наш хеликоптер

Дания обвини руски военен кораб, че е изстрелял две сигнални ракети по датски военен хеликоптер, който е наблюдавал плавателния съд в Балтийско море, пише BBC.

Заради инцидента датското правителство е извикало руския посланик. Според Копенхаген случилото се е станало в понеделник по време на „рутинна“ операция за наблюдение.

Датският премиер Мете Фредериксен определи действията като „безразсъдни“ и заяви, че целта им е била да „сплашат и разделят“.

ЕС затяга контрола: Нови правила за децата в социалните мрежи

Европейската комисия подготвя нови правила, които предвиждат забрана за достъп до социалните мрежи за деца под 15 години, съобщава „Политико“, позовавайки се на документи и свои източници.

В четвъртък изпълнителният орган на ЕС ще представи нов закон - „EU KIDS Act“. Той ще определя възрастови ограничения и други правила за достъпа на непълнолетни до социалните мрежи. Предвижда се многостепенна система, която да позволява достъп до платформите под родителски надзор преди навършване на 15 години.

Въвеждането на възрастови ограничения е част от усилията на Европейската комисия и нейния председател Урсула фон дер Лайен за по-добра защита на непълнолетните в социалните мрежи. Мерките идват на фона на острите критики от здравни експерти, политици и родители за влиянието на платформи като TikTok, Instagram и други върху психичното здраве на непълнолетните.

САЩ разполагат оръжия в космоса

САЩ са разположили оръжия в орбита, съобщиха американските Космически сили.

Така подразделението на американските въоръжени сили, отговарящо за космическата сфера, за първи път потвърди наличието на такива военни съоръжения в космоса, предаде Франс прес.

"Съединените щати разполагат с въоръжени системи за космически контрол в орбита, способни да защитят обединените въоръжени сили от враждебни действия на противници", заяви говорител на Космическите сили на САЩ в съобщение, без да уточни естеството на това въоръжение, предава БТА.

Хутите и Саудитска Арабия отново си размениха удари

Нова вълна от атаки срещу Саудитска Арабия започнаха подкрепяните от Иран хути в Йемен. Същевременно те се укрепиха на позиции по крайбрежието на Червено море.

Вчера хутите заявиха, че са изстреляли десетки ракети и дронове срещу военна авиационна база в южната част на Саудитска Арабия.

Настъплението на хутите през последните дни оказа допълнителен натиск върху износа на петрол от Саудитска Арабия, информира НОВА.

Украйна започна офанзива в северната част на Донецка област

Украинските сили са започнали офанзивна операция в северната част на Донецка област, където от години се водят едни от най-тежките сражения във войната. Това съобщи украински военен командир, цитиран от Ройтерс.

По думите на бригаден генерал Андрий Билецки подразделенията на Трета армия са предприели операция под кодовото име „Вивалди“. Украинските военнослужещи са прочистили район с площ около 75 квадратни километра, в който са действали руски групи за проникване, и са си върнали контрола върху още 10 квадратни километра, заяви той.

Билецки, който от миналия месец ръководи отбраната в района, посочи, че действията се развиват северно от т.нар. „пояс от бастиони“ – укрепената линия, включваща Славянск и Краматорск. Контролът върху тези градове би доближил Русия до заявената от Москва цел да установи контрол над цялата Донецка област.

Българин задържан на границата със Северна Македония заради измама

В 02:50 часа днес на ГКПП „Деве баир“ в Република Северна Македония е задържан 25-годишен български гражданин.

При граничната проверка и справка в оперативните системи е установено, че Т.С. фигурира в списъка „стоп“ по искане на районно полицейско управление в Скопие заради съмнения за извършено престъпление - измама.

Мъжът е предаден на полицейското управление в Крива паланка, където ще бъдат предприети последващи процесуални действия.

 

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