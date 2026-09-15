Управляващата партия в Турция: Избори не са на дневен ред

Говорителят на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието Юмер Челик заяви, че в момента в страната не се обсъжда провеждането на избори.

Коментарът му дойде след изказване на президента Реджеп Ердоган по време на посещението му в Ризе миналата седмица. Пред свои поддръжници той заяви, че разчита на тяхната подкрепа при „наближаващите избори“.

Думите му предизвикаха спекулации за възможно свикване на предсрочни избори, тъй като Ердоган не уточни какъв вот има предвид.

„В дневния ред на Турция в момента няма избори“, заяви Челик след заседание на централното ръководство на партията, цитиран от онлайн изданието „BirGün“.

По думите му изказването на Ердоган трябва да се разбира като призив партийният апарат да бъде постоянно подготвен за следващите избори. Челик обясни, че президентът поставя организационната работа на партията във фокуса дори непосредствено след приключването на избори.

Според него думите на Ердоган в Ризе са били провокирани от голямото множество негови поддръжници и не представляват сигнал за предстоящ предсрочен вот.

По действащия график следващите редовни президентски и парламентарни избори в Турция трябва да се проведат през 2028 г.