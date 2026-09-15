Европарламентът обсъжда възхваляването на Ратко Младич и пътя на Сърбия към ЕС

Европейският парламент обсъжда днес в Страсбург погребението на бившия командир на Армията на Република Сръбска Ратко Младич и случаите на възхваляване на военни престъпления в Сърбия.

Младич беше осъден за геноцид и други тежки престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина. Дебатът в пленарната зала е озаглавен „Погребението на Ратко Младич и възхваляването на военни престъпления в Сърбия“.

Дискусията е насрочена за 14:15 ч. местно време в Страсбург, което е 15:15 ч. българско време. След нея се очаква депутатите да приемат и резолюция по темата.

Групата на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент остро осъди присъствието на високопоставени сръбски представители на погребението на Младич, както и отдадените му военни почести.

„Това е в пълно противоречие с европейските ценности и застрашава пътя на Сърбия към членство в Европейския съюз. В европейското семейство няма място за онези, които възхваляват Ратко Младич. Групата на ЕНП твърдо застава зад жертвите на геноцида и военните престъпления“, се посочва в публикация в социалната мрежа X на Иво Дадор Щир, евродепутат и говорител на групата на ЕНП за Сърбия.

Погребението на Младич предизвика реакция и от най-високо ниво в ЕС. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща осъдиха прославянето на бившия военен командир и начина, по който е било проведено погребението му в Белград на 7 септември.

В знак на протест еврокомисарят по разширяването Марта Кос отмени планираното си посещение в Белград.

„Европейската комисия, включително и аз лично, ясно заявихме, че всяко прославяне на военнопрестъпници е несъвместимо с ценностите на Европейския съюз“, заяви Кос.

Изявлението ѝ беше направено в отговор на въпрос на хърватския евродепутат Желана Зовко, която се обърна към комисаря заради прославянето на Ратко Младич от страна на Сърбия.

Кос подчерта, че Европейската комисия следи внимателно случващото се и споделя тревогите около последните развития в Сърбия.

„Сърбия е страна кандидат за членство в ЕС. Тя е подала молба за членство и води преговори за присъединяване към ЕС. Това решение означава, че страната се е ангажирала да приведе своите политики в съответствие със стандартите, принципите и ценностите на ЕС“, заяви еврокомисарят.

По думите ѝ прославянето на военнопрестъпници, отричането на геноцида и историческият ревизионизъм са несъвместими с европейските ценности.

„За тях няма място в ЕС или в страните кандидатки за членство в ЕС. Ние изразяваме солидарност с всички жертви, оцелели и техните семейства“, каза Кос.

Тя определи като „дълбоко осъдителни“ официалните прояви на подкрепа и присъствието на някои висши сръбски представители на погребението на Младич.

Според Кос тези действия показват неспособност за справяне с една от мрачните страници в най-новата история на Европа.

„Комисията очаква сръбските власти, както и всички участници в Западните Балкани, да уважават достойнството на жертвите, да действат отговорно и да работят за истинско помирение и добросъседски отношения. Това е от решаващо значение за изграждането на мирно и проспериращо общо бъдеще в региона“, добави тя.

Еврокомисарят заяви още, че остава убедена, че напредъкът на Сърбия към ЕС при изпълнение на установените критерии би бил в интерес както на самата страна и Европейския съюз, така и на целия регион.

„Разширяването е процес, основан на заслугите, като напредъкът се оценява по всички политики на ЕС и по фундаменталните въпроси“, подчерта Кос.

Тя съобщи, че в края на октомври Европейската комисия ще представи следващата си оценка в рамките на годишния доклад за разширяването. В нея ще бъдат отчетени и развитията, свързани с европейския път на Сърбия.

Кос уточни, че последващите решения за конкретните стъпки в процеса на присъединяване са от компетентността на Съвета.

Еврокомисарят допълни, че наскоро не са предприемани стъпки за интегрирането на Сърбия в Шенген.