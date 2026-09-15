Пол Еспаргаро отново заменя Маверик Винялес в Tech3

Пол Еспаргаро ще замени контузения Маверик Винялес в отбора на Tech3 за предстоящото Гран при на Австрия от MotoGP.

Така испанецът ще запише четвърти пореден старт за тима през сезона, след участията си в Силвърстоун, Арагон и Мизано.

"Пол Еспаргаро ще продължи да кара за Tech3 през уикенда в Гран при на Австрия, заменяйки Маверик Винялес. Като официален тестови и резервен пилот на КТМ, Еспаргаро ще застане на решетката в MotoGP с цел да защити цветовете на производителя пред австрийската публика", съобщиха от отбора.

Освен участията си в състезанията, Еспаргаро продължава и работата по развитието на мотора на КТМ за сезон 2027 заедно с Дани Педроса, когато ще започне и новата ера с 850-кубиковите двигатели.

Испанецът провежда и тестове в Муджело, а в две от трите състезания, в които вече взе участие през сезона, успя да завърши в зоната на точките.