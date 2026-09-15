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ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" може да премине в български ръце

ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" може да премине в български ръце
БТА

Водят се разговори с български инвеститор, но сделката за централата все още не е финализирана

ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" е в процес на продажба на български инвеститор, потвърди министърът на енергетиката Ива Петрова. Сделката все още не е приключила, но държавата разполага с информация за подготвяната промяна в собствеността на централата.

Петрова не посочи кой е потенциалният купувач и подчерта, че разговорите продължават и към момента няма финализирана сделка.

Новината идва на фона на по-широкото преструктуриране на енергийния комплекс "Марица Изток". В момента се подготвя и вписването в Търговския регистър на новия холдинг "Марица Изток", който ще обедини държавните "Мини Марица-изток" и ТЕЦ "Марица Изток 2".

Новият холдинг е с капитал от 550 млн. евро

По думите на енергийния министър капиталът на новото дружество е 550 млн. евро, като в него са включени и около 260 млн. евро стари задължения на мините към Българския енергиен холдинг.

Един от най-сериозните въпроси остава бъдещето на около 6000 души, работещи в мините. Планираният годишен добив е между 14 и 15 млн. тона въглища, което според представените данни е близо два пъти под необходимото за рентабилната им работа.

Част от служителите се предвижда да бъдат пренасочени към рекултивация на минните терени. За тази дейност по Фонда за справедлив преход са предвидени до 230 млн. евро.

Плановете включват превръщането на част от рекултивираните терени в индустриални зони, както и нови енергийни инвестиции. Сред тях са фотоволтаична централа за собствени нужди на "Мини Марица-изток" за около 20 млн. евро, производство на електроенергия от дървесен чипс в ТЕЦ "Марица Изток 2", както и проекти за соларни мощности и батерии.

Петрова заяви, че държавата няма да изостави комплекса и работещите в него, но призна, че през следващите два-три месеца предстои да бъдат взети ключови решения за бъдещето на "Марица Изток".

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