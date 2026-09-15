Хиляди пътници останаха блокирани след предполагаем саботаж по жп мрежата в Нидерландия

Хиляди пътници в Нидерландия бяха засегнати от сериозни нарушения на железопътния транспорт, след като по време на сутрешния час пик във вторник бяха открити материали, умишлено поставени върху релсите. Железопътният оператор ProRail определи случилото се като вероятен саботаж, съобщава Sky News.

Първоначално ProRail съобщи за 24 места в централната и северната част на страната, където върху релсите са били поставени тръби. Впоследствие броят на установените прекъсвания достигна 30.

Временният изпълнителен директор на ProRail Мирям ван Велтхайзен заяви, че много пътници са били засегнати от нарушенията.

„За всички, които са били блокирани, са имали закъснения или са трябвало да коригират плановете си, това е изключително важно“, каза тя.

По-рано от компанията посочиха, че на няколко места са били открити материали, поставени умишлено върху релсите. Според ProRail това е довело до повреди в релсовите вериги и има индикации, че става дума за саботаж.

Говорителят на компанията Йоке ван дер Кройсен също заяви, че изглежда материалите са били поставени нарочно. Полицията е започнала разследване, за да установи причините и извършителите.

Говорителката на полицията Марлоус Веселинк потвърди, че се води разследване, но не даде допълнителна информация. По думите ѝ няма данни някой да е поел отговорност за случилото се.

Националният железопътен оператор NS съобщи, че влаковете около Зволе, Девентер и Амерсфорт са били сериозно засегнати в сутрешните часове. Пътниците са били предупредени, че не е ясно кога движението ще се нормализира.

В Стеенвейк, в северозападната част на страната, влак е ударил един от поставените материали. Според ProRail инцидентът не е причинил последствия за самия влак.

Нарушенията са оказали значително влияние върху железопътния транспорт в централна и северна Нидерландия. Пътниците са били предупредени да очакват закъснения, отменени влакове и по-дълго време за пътуване.

Няма съобщения за пострадали.

Проблемите са засегнали и автомобилния трафик, тъй като няколко железопътни прелеза са били затворени. ProRail не е посочила кога движението ще бъде напълно възстановено и е призовала пътниците да проверяват актуалната информация преди да потеглят.

В актуализация, публикувана в 11:36 ч. местно време, NOS съобщи, че някои участъци от железопътната мрежа вече са отворени. Въпреки това влакове все още не са се движили по направленията Цволе–Амерсфорт, Амерсфорт–Девентер и Девентер–Алмело.

Според NOS материали са били открити на най-малко осем места, като има и кадри от отстраняването на тръби край Веенендаал и Олст.

Към момента няма информация кой стои зад действията или какъв е мотивът за тях.