Министър Шишков: Няма проектна готовност за над 1000 км магистрали

България няма проектна готовност за изграждането на повече от 1000 километра магистрали, а голяма част от започнатите инфраструктурни обекти са със спрени строителни дейности. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при представянето на нов подход за развитие на транспортната инфраструктура.

Събитието в Министерския съвет беше открито от премиера Румен Радев. В дискусията участват представители на браншови организации на проектанти, инженери и строители, финансиращи институции и сдружения, ангажирани с транспортните политики.

„Наследството на България е такова, че няма проекти за строителството на големи инфраструктурни обекти и нямаме хоризонт, за който да кажем, че започваме да строим от утре магистралите“, заяви Шишков.

Каква е готовността за големите инфраструктурни проекти

По думите на регионалния министър за автомагистрала „Черно море“ между Бургас и Варна има започнала процедура по оценка на въздействието върху околната среда и идейни разработки за трасето.

Има разработка и за тунела под Петрохан, както и готовност за възлагане на подробен устройствен план за трасето от Бяла до Велико Търново. Напреднала е и фазата по възлагане на последния участък от автомагистрала „Струма“.

Според Шишков усилията трябва да бъдат насочени към достигане поне до ниво идеен проект и нов устройствен план за бъдещите големи инфраструктурни обекти. Така, след като бъде определен икономическият модел за изграждането им, държавата ще разполага с необходимата проектна готовност.

Властите са се съсредоточили и върху анализ кои магистрали и други инфраструктурни обекти трябва да бъдат рестартирани.

„Хемус“ ще се довършва на два етапа

Шишков посочи, че при голяма част от мащабните строителни обекти работата е била преустановена. Сред тях е автомагистрала „Хемус“, която според плановете трябва да бъде завършена на два етапа – първо до Велико Търново, а впоследствие и участъкът след него.

Сред приоритетните обекти министърът посочи и пътя между Монтана и Видин, който според него също трябва да бъде завършен.

Става дума за инфраструктурни проекти с обща дължина под 400 километра, по които през последните седем-осем години е имало строителство, но те все още не са приключени.

„Това са обекти, които ще завършим в рамките на следващите две и половина – три години“, заяви Шишков и уточни, че именно за тях към момента има реален хоризонт за приключване.