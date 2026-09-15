Напусналият ГЕРБ Мартин Харизанов опитва да спре "ефекта на доминото" във Враца

Бившият депутат от ГЕРБ Мартин Харизанов пътува към Враца в опит да убеди младежи от местната структура да не напускат партията след неговото оттегляне. По думите му решението им е емоционално и той не е искал напускането му да предизвика "ефект на доминото".

Реакцията му идва след информация, че около 50 души от младежката организация на ГЕРБ във Враца са заявили намерение да се оттеглят заедно с него.

"Пътувам към Враца, за да се срещна с тях и да се опитаме да направим нещо младежката структура да се запази", заяви Харизанов пред ПИК TV. Той подчерта, че собственото му решение не е свързано с политическо разочарование.

"Твърдо стоя зад Борисов"

Въпреки че вече не е част от ГЕРБ, Харизанов заяви, че продължава да подкрепя Бойко Борисов.

"Запазвам уважението си към Бойко Борисов и това решение не е насочено срещу него. Твърдо стоя зад г-н Борисов и твърдо това ще е нашият лидер", каза бившият депутат.

Като причина за напускането си той посочи бизнеса и професионалния път, който възнамерява да поеме, и отхвърли предположенията за скрити политически договорки.

Харизанов коментира и отношенията си с Калин Каменов, като призна, че през годините между двамата е имало "единоборства". Според него обаче те не са били за постове или позиции, а са допринасяли за развитието на местната структура.

Бившият депутат изрази очакване след срещата във Враца младежите да останат в ГЕРБ и да продължат работата си в организацията.