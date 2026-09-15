Новини
Търси
Подкаст
Свят

Lamborghini създаде 30-метрова суперяхта за 15 млн. евро и 7350 к.с.

Lamborghini създаде 30-метрова суперяхта за 15 млн. евро и 7350 к.с.

Срещу тази сума купувачите ще получат значителни възможности за индивидуализиране

Суперяхтата Tecnomar for Lamborghini 101FT привлече сериозно внимание още при представянето си на изложението в Монако. Проектът, по който се работи от близо година, вече има и по-конкретни параметри за цената и задвижването. Очаква се първите плавателни съдове да бъдат пуснати на вода през 2027 г.

Нови подробности за яхтата представи Себастиен Агиус, специалист в продажбите и отдаването под наем на луксозни яхти. Той показа умален модел на 101FT и посочи, че цената на плавателния съд ще бъде около 15 млн. евро.

Срещу тази сума купувачите ще получат значителни възможности за индивидуализиране. Те ще могат да избират цветовете, използваните материали и тиковите елементи, както и да определят дизайна на интериора. Подходът напомня на програмата Ad Personam, чрез която Lamborghini предлага широки възможности за персонализация на автомобилите си.

101FT е по-голямата версия на вече познатата 63FT. Новата яхта е с дължина около 30 метра и предлага значително по-високи показатели по отношение на размери, мощност и оборудване.

Дизайнът е разработен така, че връзката с автомобилите на Lamborghini да бъде ясно разпознаваема. Задните светлини са вдъхновени от ексклузивния Lamborghini Fenomeno, а на борда са използвани характерни за марката решения при седалките, волана и слънчевата палуба. До основния салон е разположен и втори пост за управление.

Зад впечатляващия външен вид обаче стои още по-впечатляваща механика. Първоначално Lamborghini и The Italian Sea Group обявиха обща мощност от 7600 к.с., а впоследствие стойността беше актуализирана до 7900 к.с.

Според последната информация, представена от Агиус, 101FT ще разполага с три двигателя MTU, всеки с мощност 2450 к.с. Така сумарната мощност достига 7350 к.с.

Очаква се яхтата да развива максимална скорост от около 45 възела, или приблизително 83 км/ч. За плавателен съд с дължина около 30 метра това е изключително сериозна скорост.

При конструкцията също е направена важна промяна спрямо 63FT. По-малкият модел използва корпус от стъклопласт, докато при 101FT е избран алуминий, комбиниран с карбонови елементи в предната и задната част. По думите на Агиус тази конструкция предлага висока здравина и издръжливост, като същевременно спомага за ограничаване на вибрациите.

С 101FT Lamborghini разширява присъствието си далеч отвъд света на суперспортните автомобили. Около 30-метровата яхта съчетава характерния дизайн на италианската марка с мощност от 7350 к.с., скорост от около 45 възела и широки възможности за персонализация.

Цената от приблизително 15 млн. евро поставя проекта в най-високия сегмент на луксозните яхти, а първите екземпляри се очаква да бъдат пуснати на вода през 2027 г.

Още по темата

BMW разработи електромобил, който произвежда повече енергия, отколкото изразходва

BMW разработи електромобил, който произвежда повече енергия, отколкото изразходва

BMW пренарежда бизнеса си: по-малко разходи, по-малко сложност и без закриване на заводи

BMW пренарежда бизнеса си: по-малко разходи, по-малко сложност и без закриване на заводи

Audi A6 Allroad се завръща: Масивно 4x4 комби, по-здраво от всякога

Audi A6 Allroad се завръща: Масивно 4x4 комби, по-здраво от всякога

Как Škoda стана втората по големина автомобилна марка в Европа?

Как Škoda стана втората по големина автомобилна марка в Европа?

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Водещи

Проф. Христо Пимпирев: Нямам нищо против жена да оглави държавата

Проф. Христо Пимпирев: Нямам нищо против жена да оглави държавата

  • Преди 2 минути
Непречистени отпадъчни води са причинили масовото измиране на риба в Струма

Непречистени отпадъчни води са причинили масовото измиране на риба в Струма

  • Преди 4 минути
BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

  • Преди 24 минути
Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

  • Преди 24 минути
Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

  • Преди 26 минути
Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 37 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 47 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 49 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 50 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 53 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 1 час
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 1 час
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 1 час
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 1 час
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 1 час