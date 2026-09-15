Lamborghini създаде 30-метрова суперяхта за 15 млн. евро и 7350 к.с.

Суперяхтата Tecnomar for Lamborghini 101FT привлече сериозно внимание още при представянето си на изложението в Монако. Проектът, по който се работи от близо година, вече има и по-конкретни параметри за цената и задвижването. Очаква се първите плавателни съдове да бъдат пуснати на вода през 2027 г.

Нови подробности за яхтата представи Себастиен Агиус, специалист в продажбите и отдаването под наем на луксозни яхти. Той показа умален модел на 101FT и посочи, че цената на плавателния съд ще бъде около 15 млн. евро.

Срещу тази сума купувачите ще получат значителни възможности за индивидуализиране. Те ще могат да избират цветовете, използваните материали и тиковите елементи, както и да определят дизайна на интериора. Подходът напомня на програмата Ad Personam, чрез която Lamborghini предлага широки възможности за персонализация на автомобилите си.

101FT е по-голямата версия на вече познатата 63FT. Новата яхта е с дължина около 30 метра и предлага значително по-високи показатели по отношение на размери, мощност и оборудване.

Дизайнът е разработен така, че връзката с автомобилите на Lamborghini да бъде ясно разпознаваема. Задните светлини са вдъхновени от ексклузивния Lamborghini Fenomeno, а на борда са използвани характерни за марката решения при седалките, волана и слънчевата палуба. До основния салон е разположен и втори пост за управление.

Зад впечатляващия външен вид обаче стои още по-впечатляваща механика. Първоначално Lamborghini и The Italian Sea Group обявиха обща мощност от 7600 к.с., а впоследствие стойността беше актуализирана до 7900 к.с.

Според последната информация, представена от Агиус, 101FT ще разполага с три двигателя MTU, всеки с мощност 2450 к.с. Така сумарната мощност достига 7350 к.с.

Очаква се яхтата да развива максимална скорост от около 45 възела, или приблизително 83 км/ч. За плавателен съд с дължина около 30 метра това е изключително сериозна скорост.

При конструкцията също е направена важна промяна спрямо 63FT. По-малкият модел използва корпус от стъклопласт, докато при 101FT е избран алуминий, комбиниран с карбонови елементи в предната и задната част. По думите на Агиус тази конструкция предлага висока здравина и издръжливост, като същевременно спомага за ограничаване на вибрациите.

С 101FT Lamborghini разширява присъствието си далеч отвъд света на суперспортните автомобили. Около 30-метровата яхта съчетава характерния дизайн на италианската марка с мощност от 7350 к.с., скорост от около 45 възела и широки възможности за персонализация.

Цената от приблизително 15 млн. евро поставя проекта в най-високия сегмент на луксозните яхти, а първите екземпляри се очаква да бъдат пуснати на вода през 2027 г.