БНБ одобри новото ръководство на Българската банка за развитие

Българската народна банка одобри Ангел Найденов, Костадин Каранлъков и Надя Кошинска за членове на Управителния съвет и изпълнителни директори на Българската банка за развитие (ББР).

Решението е взето съгласно изискванията на Закона за кредитните институции и Наредба №20 на БНБ. Документите, необходими за вписването на промените в ръководството, вече са внесени в Търговския регистър.

Тримата бяха избрани след първата открита конкурсна процедура за членове на Управителния съвет и изпълнителни директори на държавната банка. Те ще заменят Ивайло Московски, Цанко Арабаджиев и Теодора Пешева, за чието освобождаване Надзорният съвет на ББР вече взе решение.

Над 30 години опит в банковия сектор

Ангел Найденов и Костадин Каранлъков имат повече от три десетилетия професионален опит в банковата сфера. Найденов е заемал ръководни позиции в търговски банки, като професионалният му опит обхваща още вътрешния одит и счетоводството.

Каранлъков е работил основно в областта на кредитирането и счетоводството и е бил член на Управителния съвет на търговска банка. И двамата са магистри по „Счетоводство и контрол“ от Университета за национално и световно стопанство.

Надя Кошинска също има над 30-годишен опит във финансовия и банковия сектор. Кариерата ѝ започва в Българската народна банка, в дирекция „Икономически и монетарни анализи“. Впоследствие работи в сферата на корпоративното кредитиране и финансирането на малки и средни предприятия.

Кошинска е била и член на Управителния съвет на търговска банка. Тя също е магистър по „Счетоводство и контрол“ от УНСС.