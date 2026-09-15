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Португалия прегази Северна Македония и се намеси в битката за елиминациите

Португалия прегази Северна Македония и се намеси в битката за елиминациите
БТА

Иберийците спечелиха с 3:0 в София и временно се изкачиха на четвъртото място в група "В"

Португалия победи Република Северна Македония с 3:0 гейма - 25:13, 25:20, 25:20, в двубой от група "В" на Европейското първенство по волейбол за мъже.

Срещата в "Арена София" продължи само 75 минути, а португалците имаха сериозно превъзходство в атака.

Най-резултатен за победителите беше Алешандре Ферейра със 17 точки, докато за Северна Македония Стоян Илиев и Александър Ляфтов завършиха с по 8.

С успеха Португалия поне временно се изкачи на четвъртото място в групата, което дава право на участие в елиминационната фаза.

Република Северна Македония вече е с четири поредни загуби и отпадна от турнира кръг преди края на груповата фаза.

По-късно днес предстои срещата между Украйна и Полша.

България заема третото място в групата с 9 точки след три победи и една загуба. Утре "лъвовете" ще се изправят срещу Полша.

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