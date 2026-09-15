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Клоп разби старата йерархия: Оливер Бауман отпада от Германия

Клоп разби старата йерархия: Оливер Бауман отпада от Германия
АП/БТА

Селекционерът на Бундестима няма да включи вратаря на Хофенхайм за предстоящите мачове от Лигата на нациите, а Марк-Андре тер Стеген се очертава като нов №1

Селекционерът на Германия Юрген Клоп е решил да не включва Оливер Бауман в състава за предстоящите мачове от Лигата на нациите, съобщава "Die Welt".

Решението е първата сериозна промяна в йерархията на вратарския пост в Бундестима. Самият Бауман наскоро потвърди, че е разговарял с Клоп, но тогава отказа да разкрие дали ще бъде повикан.

"Да, имах контакт с него. Всичко останало той ще обяви в четвъртък. Нека той го направи", заяви стражът на Хофенхайм.

По информацията Бауман, който малко преди Световното първенство беше втори избор след Мануел Нойер, сега изцяло отпада от сметките.

Всичко сочи, че новият титуляр под рамката ще бъде Марк-Андре тер Стеген, а за негови резерви се очертават Йонас Урбиг и Александър Нюбел.

Треньорът на Хофенхайм Кристиан Илцер също разкри, че е разговарял с Клоп през седмицата и похвали подхода му.

"Той се грижи да има истински обмен на информация, да се опознаем взаимно", каза Илцер.

Официалният състав на Германия ще бъде обявен в четвъртък, но според информацията вече е ясно, че Оливер Бауман няма да бъде сред избраниците.

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