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Фон дер Лайен обвини Русия в агресия и провокации срещу Европа

Фон дер Лайен обвини Русия в агресия и провокации срещу Европа
АР/БТА

Тя определи поведението на Москва като „безотговорно и опасно“

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен остро разкритикува действията на Русия на фона на последните инциденти в Балтийския регион.

Дания съобщи за изстреляни сигнални ракети по неин хеликоптер, а самолет на НАТО свали дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва. Това предаде Франс прес.

„Европа отново се изправя срещу безотговорното и опасно поведение на Русия“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X.

Тя посочи, че случилото се не е изолиран случай, а се вписва в по-широка картина на действия, които според нея създават напрежение между Москва и европейските държави.

„Тези инциденти са част от по-широка тенденция на прояви на агресия и провокация от страна на Русия спрямо Европа“, заяви председателката на Европейската комисия.

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