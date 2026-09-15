Номинираха българка за „Изгряваща звезда на годината“ в леката атлетика

Българската атлетка Виктория Ангелова е сред десетте номинирани за престижното отличие „Изгряваща звезда на годината“ при жените за 2026 г. на европейската атлетика. Номинацията е признание за впечатляващия сезон на младата ни състезателка, която се утвърди сред най-добрите в тройния скок при подрастващите.

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През 2026 г. Ангелова спечели европейската титла до 18 години и световната до 20 в тройния скок. Българката е и лидерка в световната ранглиста до 20 години с резултат от 13.98 метра.

Виктория Ангелова ще се конкурира за отличието с още девет талантливи атлетки от Европа. Сред номинираните са европейската шампионка до 18 години на 400 метра с препятствия Линда Боткова (Чехия), европейската шампионка до 18 години на 100 метра Кели Доуала (Италия), световната шампионка до 20 години на 5000 метра спортно ходене Серена ди Фабио (Италия), европейската шампионка до 18 години на диск Марина Хаджикоста (Кипър), европейската шампионка до 18 години на 400 метра Елени Яковаки (Гърция), световната шампионка до 20 години на 400 метра Анастазя Куш (Полша), европейската шампионка до 18 години в седмобоя Алиса Лауненен (Финландия), световната шампионка до 20 години на 800 метра Жива Ремич (Словения) и световната шампионка до 20 години в седмобоя Ени Вирьонен (Финландия).

Победителката ще бъде определена чрез четири равностойни компонента – публичен вот, вот на федерациите членки на Европейската атлетика, гласуване на медиите и вот на експертна комисия, като всеки от тях носи по 25 процента от крайния резултат. Феновете могат да подкрепят своите фаворитки чрез публичното гласуване, като се регистрират и дадат своя вот до 28 септември.