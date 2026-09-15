Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Хокейна звезда се появи в предизборен клип на партията на Путин

Хокейна звезда се появи в предизборен клип на партията на Путин
БТА

Александър Овечкин все още е част от американския Вашингтон Кепитълс

Една от най-големите звезди в хокея Александър Овечкин се появи в предизборен клип на „Единна Русия“ - партията, която подкрепя руския президент Владимир Путин. Видеото е част от кампанията преди парламентарните избори в страната, които ще се проведат между 18 и 20 септември.

Овечкин е сред известните руски личности, включени в политическата кампания. В материала присъстват още руският външен министър Сергей Лавров и главният редактор на държавната телевизия RT Маргарита Симонян.

Появата на 40-годишния хокеист идва на фона на дългогодишната му публична подкрепа към Путин. През 2017 г. Овечкин създаде движението Putin Team, което имаше за цел да обедини руснаци, подкрепящи президента. Тогава звездата на НХЛ открито заяви уважението си към Путин и неговото управление.

След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. позицията на Овечкин стана по-предпазлива. Той призова войната да приключи и заяви, че се надява на мир, но същевременно продължи да нарича Путин „моя президент“.

Участието му в предизборната кампания на „Единна Русия“ отново поставя руския хокеист в центъра на политически дискусии. Появата на спортиста има и силен символен ефект заради огромната му популярност в Русия и статута му на една от най-разпознаваемите фигури в страната.

Овечкин продължава кариерата си в НХЛ с Вашингтон Кепитълс, където играе от 2004 г. През 2025 г. той подобри легендарния рекорд на Уейн Грецки за най-много голове в редовния сезон на НХЛ, превръщайки се в голмайстор №1 в историята на лигата. През юли 2026 г. руснакът подписа нов едногодишен договор с клуба.

Още по темата

1000 гола в НХЛ: Овечкин влезе в историята на хокея

1000 гола в НХЛ: Овечкин влезе в историята на хокея

Финландия е новият световен шампион по хокей

Финландия е новият световен шампион по хокей

България загуби на световното по хокей от Киргизстан

България загуби на световното по хокей от Киргизстан

Исторически пробив: България завърши на пето място на световното по парахокей

Исторически пробив: България завърши на пето място на световното по парахокей

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Водещи

Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

  • Току-що
Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 11 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 22 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 24 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 25 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 27 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 36 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 36 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 38 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 38 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 40 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 47 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 53 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 55 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 57 минути