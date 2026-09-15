Хокейна звезда се появи в предизборен клип на партията на Путин

Една от най-големите звезди в хокея Александър Овечкин се появи в предизборен клип на „Единна Русия“ - партията, която подкрепя руския президент Владимир Путин. Видеото е част от кампанията преди парламентарните избори в страната, които ще се проведат между 18 и 20 септември.

Овечкин е сред известните руски личности, включени в политическата кампания. В материала присъстват още руският външен министър Сергей Лавров и главният редактор на държавната телевизия RT Маргарита Симонян.

Появата на 40-годишния хокеист идва на фона на дългогодишната му публична подкрепа към Путин. През 2017 г. Овечкин създаде движението Putin Team, което имаше за цел да обедини руснаци, подкрепящи президента. Тогава звездата на НХЛ открито заяви уважението си към Путин и неговото управление.

След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. позицията на Овечкин стана по-предпазлива. Той призова войната да приключи и заяви, че се надява на мир, но същевременно продължи да нарича Путин „моя президент“.

Участието му в предизборната кампания на „Единна Русия“ отново поставя руския хокеист в центъра на политически дискусии. Появата на спортиста има и силен символен ефект заради огромната му популярност в Русия и статута му на една от най-разпознаваемите фигури в страната.

Овечкин продължава кариерата си в НХЛ с Вашингтон Кепитълс, където играе от 2004 г. През 2025 г. той подобри легендарния рекорд на Уейн Грецки за най-много голове в редовния сезон на НХЛ, превръщайки се в голмайстор №1 в историята на лигата. През юли 2026 г. руснакът подписа нов едногодишен договор с клуба.