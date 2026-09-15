Бившият английски национал Рахийм Стърлинг се призна за виновен за опасно шофиране след катастрофа с "Ламборгини" на магистрала М3 в Хемпшир през май.

31-годишният футболист се появи пред Районния съд в Бейзингстоук, след като бе арестуван за инцидента от 28 май, при който управляваният от него "Ламборгини Урус" се е ударил в мантинелите. В катастрофата не са участвали други превозни средства.

По време на инцидента Стърлинг е притежавал шест флакона с азотен оксид, известен още като райски газ. Веществото е класифицирано като наркотик от клас "C" според британското законодателство.

Освен това англичанинът не е изпълнил задължението си да предостави проба за анализ след катастрофата.

Стърлинг има 20 гола в 82 мача за националния отбор на Англия и бе част от тима, който достигна до полуфиналите на Световното първенство през 2018 година.

На клубно ниво той е четирикратен шампион на Англия с Манчестър Сити, като е печелил още Купата на Футболната асоциация и пет пъти Купата на лигата.

В момента Стърлинг е без клуб, след като се раздели с Фейенорд в края на миналия сезон.