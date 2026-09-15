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Проектът за Националната детска болница тръгва отначало с нова обществена поръчка

Проектът за Националната детска болница тръгва отначало с нова обществена поръчка
БТА

Жалбата пред ВАС е оттеглена, а настоящата процедура ще бъде прекратена и заданието ще се преработи

Проектът за Националната детска болница влиза в нов етап, след като жалбата пред Върховния административен съд срещу решението на КЗК е оттеглена. Новото ръководство на "Здравна инвестиционна компания за детска болница" е поискало и прекратяване на настоящата обществена поръчка, за да бъде прецизирано заданието.

Това съобщи здравният министър Катя Ивкова на среща с Обществения съвет за Национална детска болница. По думите ѝ целта е да бъде преодоляно натрупаното забавяне и проектът отново да започне да се движи.

"България не може да чака още 10-15 години за Национална детска болница", заяви Ивкова. Амбицията на ведомството е лечебното заведение и прилежащата инфраструктура да бъдат изградени в рамките на настоящия мандат.

Заданието ще бъде преработено

Оттеглянето на жалбата е първата конкретна стъпка на новото ръководство на държавната компания. Решението да се поиска прекратяване на сегашната поръчка е взето след решението на КЗК, резултатите от вътрешен одит и преценка, че заданието трябва да бъде доработено с по-широко експертно участие.

Предстои създаването на работна група, която да уточни обхвата на дейностите и изискванията към бъдещата болница. В нея ще бъдат включени представители на ключови структури и на Обществения съвет.

При подготовката ще бъдат използвани и докладите на Европейската инвестиционна банка, свързани със структурата на лечебното заведение.

Паралелно с процедурите ще се работи по планирането на инфраструктурата и осигуряването на медицински специалисти. Предвиждат се регулярни срещи с Обществения съвет за определяне на необходимите педиатрични звена, функциите на болницата и основните етапи по изграждането ѝ.

След прецизирането на заданието ще започнат следващите процедури по реализацията на Националната детска болница.

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