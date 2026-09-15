Мирчев атакува Йотова: За помилването на наркотрафиканти не се е колебаела, а за КСНС се колебае

Управляващите предвиждат повишаване на лихвата по бързите кредити, а „Да, България“ ще се противопостави на тази мярка. Това заяви съпредседателят на партията Ивайло Мирчев в интервю за БНР. Той коментира още хазарта, помилванията на осъдени за наркотрафик от президента Илияна Йотова, случая „Петрохан“, предстоящите президентски избори и политиката на правителството в областта на националната сигурност.

„Най-тежките зависимости са наркоманията, хазартът и бързите кредити. Управляващите вдигат лихвата за бързите кредити и хората, които не могат да получат кредити от банките, ще изпаднат в още по-тежка зависимост. Яростно ще се противопоставим на това, утре ще предприемем конкретни стъпки“, заяви Мирчев.

ДБ настоява за пълна забрана на рекламата на хазарт

Съпредседателят на „Да, България“ се обяви и за значително по-строги ограничения върху хазарта.

„Искаме тотална забрана на рекламата на хазарт, с опция за затваряне на всякакви бинго и зали за хазарт“, каза Мирчев.

Той разкритикува управляващата „Прогресивна България“, че предлага само частични мерки. Мирчев отхвърли аргумента, че пълната забрана би засегнала финансирането на спорта, като според него за сектора трябва да бъде изработен нов финансов модел.

По думите му не е основателен и аргументът за загуби за държавния бюджет, тъй като средствата, които в момента гражданите харчат за хазарт, биха могли да се върнат в икономиката чрез потребление.

Мирчев атакува Йотова за помилванията и КСНС

Мирчев отново постави въпроса за помилванията, извършени от Илияна Йотова като вицепрезидент. По думите му сред помилваните са петима осъдени за наркотрафик, включително Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. От ДБ са поискали пълна информация за случаите.

Съпредседателят на „Да, България“ изрази и съмнение, че някои от помилваните може да са свързани със стари мрежи на „Държавна сигурност“ за наркотрафик. Твърдението е политическа теза на Мирчев.

Той отправи критики към Йотова и заради продължаващото според него колебание дали да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).

„Притеснявам се от високото ниво на колебание на Йотова. Когато е подписвала помилване за наркотрафиканти, които тровят деца, не се е колебаела, а за КСНС се колебае“, заяви Мирчев.

„Политически театър“ около случая „Петрохан“

Депутатът определи като „политически театър“ пресконференцията по случая „Петрохан“ и я свърза с напрежението около темата за президентските помилвания.

„Съжаляваме, че трагедията на Петрохан и Околчица бе използвана по този начин, ние искаме цялата истина, но разследването продължава, цели 12 експертизи още не били готови, а дават пресконференция“, каза той.

Според Мирчев един от основните въпроси е дали държавните институции са реагирали адекватно на сигнали през годините, ако действително е съществувал риск за деца.

„Аз съм баща и за мен най-тежкият въпрос е дали държавата е пропуснала да реагира. И дали подаваните през годините сигнали са били въобще проверявани и дали в определени моменти са били използвани за натиск и компромати“, заяви той.

Мирчев: Президентският вот ще е битка между Йотова и Гюров

Според съпредседателя на „Да, България“ основната политическа битка на предстоящите президентски избори ще бъде между Илияна Йотова и Андрей Гюров.

По думите му вотът ще постави въпроса дали президентската институция ще бъде коректив на управлението на Румен Радев или негово допълнение.

Мирчев отправи критики и за липсата според него на достатъчна реакция от президентството при изказванията на вицепремиера Иво Христов по адрес на БНР и около свалено предаване на БНТ. Той предупреди, че подобни действия могат постепенно да доведат до засилване на политическия натиск върху медиите.

„Правителството реагира като васал“

Мирчев коментира и поредния взрив във военен завод, като разкритикува реакцията на управляващите. Според него подобни инциденти трябва да се разглеждат и в контекста на действията на Русия и войната в Украйна.

Той изрази тезата, че Москва се опитва да засили натиска върху европейските общества с цел намаляване на подкрепата за Киев.

„Действията на Путин са предвидими, но българското правителство реагира като васал. Вижте как реагира Полша - ако продължавате с тези провокации, ще има отговор. Нашият премиер се снишава. И не осигурява защита на гражданите, а обратно - излизаме от Коалицията на желаещите и от антидрон коалицията“, заяви Ивайло Мирчев.