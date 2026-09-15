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Близо 2000 машини за гласуване не работят, ЦИК отделя над 10 млн. евро за ремонт

Близо 2000 машини за гласуване не работят, ЦИК отделя над 10 млн. евро за ремонт
БТА

Целта е всички 12 800 устройства да бъдат технически изправни до 15 октомври

Близо 2000 от машините за гласуване в страната са напълно неизправни, а ЦИК планира над 10 млн. евро за ремонт и поддръжка на устройствата преди предстоящите избори. Повредите са се натрупвали от 2021 г. насам, като част от машините са били изваждани от употреба без последващ ремонт.

Целта на комисията е всички 12 800 устройства да бъдат приведени в техническа готовност и при необходимост да могат да бъдат използвани в изборния процес.

Очаква се договорът с избрания изпълнител да бъде подписан до края на следващата седмица, а ремонтите трябва да приключат в рамките на месец.

"До 15 октомври - това ни е срокът, в който трябва да получим изцяло готови машините, за да ги предадем на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за сертифициране", обясни говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова.

Най-често проблемите са с принтери и дисплеи

По думите ѝ сред приблизително 2000-те неработещи устройства най-често се срещат повреди на принтери и дисплеи, но трябва да бъдат подменяни и други компоненти - колелца, куфари и капаци.

Оценката на техническото състояние е направена въз основа на доклад, изготвен след официално запитване от предходния състав на ЦИК.

При евентуален балотаж за гласуването в чужбина наличните там устройства няма да бъдат препрограмирани повторно, а ще бъдат изпратени нови машини.

Освен средствата за ремонта предстоят и преговори с печатницата на БНБ за хартиените бюлетини и ролките за машинния вот. Предварително посочената стойност е около 2 млн. евро, като окончателната сума все още не е договорена.

По предварителните списъци на ГРАО право на глас имат около 6,645 млн. граждани по постоянен адрес. Окончателните данни за броя на избирателите се очакват в началото на октомври.

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