Близо 2000 машини за гласуване не работят, ЦИК отделя над 10 млн. евро за ремонт

Близо 2000 от машините за гласуване в страната са напълно неизправни, а ЦИК планира над 10 млн. евро за ремонт и поддръжка на устройствата преди предстоящите избори. Повредите са се натрупвали от 2021 г. насам, като част от машините са били изваждани от употреба без последващ ремонт.

Целта на комисията е всички 12 800 устройства да бъдат приведени в техническа готовност и при необходимост да могат да бъдат използвани в изборния процес.

Очаква се договорът с избрания изпълнител да бъде подписан до края на следващата седмица, а ремонтите трябва да приключат в рамките на месец.

"До 15 октомври - това ни е срокът, в който трябва да получим изцяло готови машините, за да ги предадем на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за сертифициране", обясни говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова.

Най-често проблемите са с принтери и дисплеи

По думите ѝ сред приблизително 2000-те неработещи устройства най-често се срещат повреди на принтери и дисплеи, но трябва да бъдат подменяни и други компоненти - колелца, куфари и капаци.

Оценката на техническото състояние е направена въз основа на доклад, изготвен след официално запитване от предходния състав на ЦИК.

При евентуален балотаж за гласуването в чужбина наличните там устройства няма да бъдат препрограмирани повторно, а ще бъдат изпратени нови машини.

Освен средствата за ремонта предстоят и преговори с печатницата на БНБ за хартиените бюлетини и ролките за машинния вот. Предварително посочената стойност е около 2 млн. евро, като окончателната сума все още не е договорена.

По предварителните списъци на ГРАО право на глас имат около 6,645 млн. граждани по постоянен адрес. Окончателните данни за броя на избирателите се очакват в началото на октомври.