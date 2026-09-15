ЦИК: Организацията на изборите продължава по план

Организацията на изборите продължава по план и в съответствие със сроковете, заяви днес говорителката на ЦИК Стоянка Балова – Цветкова на редовен брифинг на ЦИК във връзка с организацията на вота.

"Вчера изтече крайният срок за регистриране на инициативни комитети и партии за участие в изборите за президент и вицепрезидент на България. Общо осем партии и 24 инициативни комитета са регистрирани. Имаше 2 партии със заличени регистрации и 3 инициативни комитета, които получиха отказ за регистрация заради констатирани непълноти и несъответствия", посочи Балова-Цветкова.

Тя посочи, че регистрираните партии и инициативни комитети имат възможност да регистрират своите кандидат-президентски листи до 22 септември.

"Към момента имаме регистрирани 4 кандидатски листи. На 23 септември чрез жребий ЦИК ще определи номерата на бюлетините на кандидатските листи", посочи говорителката на ЦИК.

В предварителните спици за гласуване с 6 645 746 български граждани, посочи Балова-Цветкова.