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Йотова пред младежи: Мирът не е даденост, светът трябва да се обърне към него

Йотова пред младежи: Мирът не е даденост, светът трябва да се обърне към него
БТА

Президентът заяви, че ще постави мира и сигурността на младите сред основните теми пред Общото събрание на ООН

"Мирът е нашата най-голяма ценност" - с това послание президентът Илияна Йотова се обърна към младежи от "Младежкия парламент" в Русе. По време на срещата тя призова младите хора да мислят за бъдещето на света и за начините, по които могат да бъдат възстановени диалогът и разбирателството.

Йотова разказа и за личен разговор със своята майка, който по думите ѝ е променил начина, по който гледа на мира.

"Ние на вашето поколение осигурихме спокойни и мирни години, за да може всеки един от вас да учи каквото иска, да стане какъвто иска, да има кариера, семейство и бъдеще", цитира президентът думите на майка си.

Йотова призна, че дълги години мирът е бил възприеман като нещо естествено, но според нея събитията през последните години показват, че това вече не може да се приема за даденост.

С послание за мир и пред ООН

Президентът съобщи пред младежите, че след няколко дни ще представи България на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, където една от основните теми в изказването ѝ ще бъде именно мирът.

"Ще говоря за мира, ще говоря за сигурността и за това как младите хора по целия свят трябва да са сигурни, че няма да са по бойните полета, а ще могат да градят бъдещето и живота си така, както смятат", заяви Йотова.

По думите ѝ при международните си срещи тя се стреми България да има "силен аргументиран глас" и институциите в страната да защитават общи позиции по ключови външнополитически въпроси.

Изкуствен интелект, фалшиви новини и социални мрежи

Разговорът в Международния младежки център в Русе засегна и теми, които пряко засягат младите - изкуствения интелект, фалшивите новини и достъпа на деца до социалните мрежи.

Младежите посочиха, че изкуственият интелект може да носи както ползи, така и рискове. По темата за фалшивите новини те поставиха акцент върху критичното мислене, вместо информацията да бъде оставяна единствено на алгоритми.

Според тях трябва да има ограничения за използването на социални мрежи от деца, но възрастовият праг следва да бъде понижен.

Йотова призова младите хора да участват активно в обществения живот и да търсят общи идеи въпреки различията помежду си. Според нея политиката е "изкуство на компромиси" и без съгласие трудно могат да бъдат постигнати устойчиви резултати.

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