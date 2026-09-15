Новини
Търси
Подкаст
Политика

Десислава Танева: Около 150 млн. евро има във взаимоспомагателния фонд на земеделците

Десислава Танева: Около 150 млн. евро има във взаимоспомагателния фонд на земеделците
Снимка: БТА

Единствената собственост, за която не се плаща никакъв данък, е собствеността на земеделска земя, каза тя

Няма официални данни от Министерство на земеделието и горите (МЗГ) за т. нар. "бели петна" и за натрупаните пари във взаимоспомагателния фонд. За средствата не бяха дадени данни, но по мои логични разсъждения, на база информация от отделни областни дирекции по земеделие, събраните средства за 10 години са около 150 млн. евро. Аз съм задала въпросите и очаквам информацията официално, каза в интервю пред БНР депутатът от ГЕРБ Десислава Танева, член на парламентарната комисия по земеделие и бивш министър на МЗГ.

"Нямам обяснение защо не е публична тази информация, да го отдадем, че някой не си е следил сроковете. Задала съм въпрос, защото при приемането на текстове трябва ясно да оценим въздействието и какъв ще е ефектът", каза още Танева.

Пред БНР тя коментира предложените промени и припомни, че спорът е какво се случва с парите във фонда, събрани от отдаване от държавата на земи за обработване, а реално са притежание на различни собственици на земеделски земи, които не са се разпоредили с тях.

"Смятам, че не може НС, въпреки силата на мажоритарното мнозинство, което имаме в момента, да уреди по този начин събирането и акумулирането на средства във фонда. А има и детайл, че са публични, а те са частни – те са на собствениците на земеделски земи, който не са си потърсили собствеността, не са сключили сами договори за аренда и държавата е администрирала този процес по процедура от 2015 г... Тези средства остават дължими на собственика на земеделска земя и би следвало той да си я потърси. Тогава нямаше единно становище, по какъв ред да направим централизирано управление на средствата и да не стават публични", разясни бившият земеделски министър.

Според Десислава Танева е крайно време да се помисли и за въвеждане на данък на земеделските земи. 

"Няма рестрикции дали обработваш, или оставаш да пустее земята, дори при болести като "Черната Златка", която унищожава градини, нейният източник е земеделски площи, които не се обработват. Собствеността на земеделската земя е един вид привилегирована и законодателството мотивира нейната обработка. Единствената собственост, за която не се плаща никакъв данък, е собствеността на земеделска земя.

Има собственици на земи, които имат хиляди декари и корпоративни собственици, и се говори за над милион декара, справедливо ли е да не плащат данъци? За мен е крайно време да се мисли, знам, че е непопулярно, но казвам обективно, че единственият собственик на актив, който не плаща данък на държавата, е собственикът на земеделска земя. Данъчното облекчение изигра своята роля и земята се работи. Държавата уреди процедура, земите им да се обработват по справедлив начин", каза Танева.

Още по темата

Абровски: Работи за намаляване на заплатите на ръководители на предприятия в сферата на земеделието

Абровски: Работи за намаляване на заплатите на ръководители на предприятия в сферата на земеделието

Пилотни кооперативи ще насърчават българските земеделци да обединяват ресурси и усилия

Пилотни кооперативи ще насърчават българските земеделци да обединяват ресурси и усилия

Пламен Абровски: Недостигът на вода е основно предизвикателство пред земеделието

Пламен Абровски: Недостигът на вода е основно предизвикателство пред земеделието

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

Асен Василев за мерките срещу скъпите горива: 6 млн. българи ще „пият по една студена вода"

Асен Василев за мерките срещу скъпите горива: 6 млн. българи ще „пият по една студена вода"

ДАНС с призив към прокуратурата да работи

ДАНС с призив към прокуратурата да работи

Румен Радев награди служители на МВР за техните заслуги в разкриването на престъпления

Румен Радев награди служители на МВР за техните заслуги в разкриването на престъпления

България изчаква с конвенцията за обезщетенията за Украйна: Петрова посочи две условия

България изчаква с конвенцията за обезщетенията за Украйна: Петрова посочи две условия

Водещи

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Току-що
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 2 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 3 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 6 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 14 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 14 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 16 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 16 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 18 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 25 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 31 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 33 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 35 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 46 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 49 минути