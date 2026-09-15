Десислава Танева: Около 150 млн. евро има във взаимоспомагателния фонд на земеделците

Няма официални данни от Министерство на земеделието и горите (МЗГ) за т. нар. "бели петна" и за натрупаните пари във взаимоспомагателния фонд. За средствата не бяха дадени данни, но по мои логични разсъждения, на база информация от отделни областни дирекции по земеделие, събраните средства за 10 години са около 150 млн. евро. Аз съм задала въпросите и очаквам информацията официално, каза в интервю пред БНР депутатът от ГЕРБ Десислава Танева, член на парламентарната комисия по земеделие и бивш министър на МЗГ.

"Нямам обяснение защо не е публична тази информация, да го отдадем, че някой не си е следил сроковете. Задала съм въпрос, защото при приемането на текстове трябва ясно да оценим въздействието и какъв ще е ефектът", каза още Танева.

Пред БНР тя коментира предложените промени и припомни, че спорът е какво се случва с парите във фонда, събрани от отдаване от държавата на земи за обработване, а реално са притежание на различни собственици на земеделски земи, които не са се разпоредили с тях.

"Смятам, че не може НС, въпреки силата на мажоритарното мнозинство, което имаме в момента, да уреди по този начин събирането и акумулирането на средства във фонда. А има и детайл, че са публични, а те са частни – те са на собствениците на земеделски земи, който не са си потърсили собствеността, не са сключили сами договори за аренда и държавата е администрирала този процес по процедура от 2015 г... Тези средства остават дължими на собственика на земеделска земя и би следвало той да си я потърси. Тогава нямаше единно становище, по какъв ред да направим централизирано управление на средствата и да не стават публични", разясни бившият земеделски министър.

Според Десислава Танева е крайно време да се помисли и за въвеждане на данък на земеделските земи.

"Няма рестрикции дали обработваш, или оставаш да пустее земята, дори при болести като "Черната Златка", която унищожава градини, нейният източник е земеделски площи, които не се обработват. Собствеността на земеделската земя е един вид привилегирована и законодателството мотивира нейната обработка. Единствената собственост, за която не се плаща никакъв данък, е собствеността на земеделска земя.

Има собственици на земи, които имат хиляди декари и корпоративни собственици, и се говори за над милион декара, справедливо ли е да не плащат данъци? За мен е крайно време да се мисли, знам, че е непопулярно, но казвам обективно, че единственият собственик на актив, който не плаща данък на държавата, е собственикът на земеделска земя. Данъчното облекчение изигра своята роля и земята се работи. Държавата уреди процедура, земите им да се обработват по справедлив начин", каза Танева.