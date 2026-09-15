Фенове на Пирин събират пари за обяд на футболистите

Фенове на Пирин започнаха кампания за събиране на средства, с които да бъде осигурен обяд за футболистите преди предстоящия мач срещу Фратрия на 20 септември.

От организацията "Пирин Ултрас" призоваха привържениците на благоевградския клуб да се включат с финансова помощ.

"Събираме пари за обяд на футболистите преди мача с Фратрия, както и за други разходи. Който има възможност, може да дари във фреш бар "Оркови", написаха от "Пирин Ултрас" в социалните мрежи.

Даренията се събират във фреш бар "Оркови" в центъра на Благоевград. Кампанията идва в навечерието на двубоя с Фратрия, като феновете се опитват да помогнат на отбора с покриването на част от разходите около срещата.