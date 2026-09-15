Рекорден интерес към Обществения съвет в парламента: 95 организации искат участие

Общо 95 граждански организации са заявили желание да участват в Обществения съвет към парламентарната Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. Според бившия председател на съвета Захари Янков това е най-сериозният интерес към структурата досега.

Представители на организациите вече проведоха първата си среща с членовете на парламентарната комисия. Те са разпределени в 21 експертни направления, сред които здравеопазване, околна среда, спорт и сигурност.

Всяко направление трябва да избере свой представител, който да влезе в състава на Обществения съвет към 52-рото Народно събрание. След това предстои да бъдат избрани председател и заместник-председатели, както и да се изготви годишен план за работа.

Идеи на граждански организации могат да стигат до парламента

Една от основните задачи на съвета ще бъде да подпомага депутатите при организирането на обществени обсъждания по актуални и значими теми.

Председателят на комисията Александър Симидчиев от "Демократична България" посочи, че предложенията на гражданските организации могат да бъдат подкрепени от народни представители и впоследствие да се превърнат в законодателни инициативи.

Омбудсманът Велислава Делчева определи гражданските организации като "най-естествения съюзник" на омбудсмана и подчерта ролята им като връзка между обществото, властите и институциите.

Интересът към Обществения съвет първоначално е бил още по-голям. През миналата седмица парламентарната комисия изключи 12 кандидатствали организации, след като беше установено, че те не отговарят на необходимите изисквания.