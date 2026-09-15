Ротен: Между Мбапе и Дембеле има сериозно напрежение

Напрежението между Килиан Мбапе и Усман Дембеле продължава да нараства преди решителния етап от битката за „Златната топка“. Бившият френски национал Жером Ротен коментира отношенията между двете звезди и предупреди за възможен разкол в националния отбор.

Според анализатора на RMC Дембеле е приел изключително тежко последните думи на нападателя на Реал Мадрид.

„Дембеле прие думите на Мбапе много тежко, това е сигурно. Той е изключително ядосан на Килиан“, заяви Ротен.

Бившият футболист на Пари Сен Жермен и Монако определи ситуацията като форма на предателство от гледната точка на Дембеле. По думите му напрежението не засяга единствено двамата играчи, а и хората около нападателя на ПСЖ.

„Това са силни думи, но точно така изглеждат нещата. Не става въпрос само за него. Говорим за всички хора около Усман, за тези в съблекалнята на ПСЖ, както и за съотборниците му в националния отбор“, обясни Ротен.

Той твърди, че част от френските национали не разбират поведението и публичните изяви на Мбапе. Според него повечето от тях са застанали по-скоро на страната на Дембеле.

„Казват ми, че много играчи от националния отбор отново не разбират всички тези изявления. Те са повече на страната на Дембеле, отколкото на Мбапе, въпреки че са в един и същи тим. Изглежда, че вече има два лагера“, заяви бившият национал.

Ротен посочи и разликите в характерите на двете звезди. По думите му Дембеле е по-миролюбив и често е помагал за разрешаването на напрежение между играчите във френската селекция.

„Бих искал да съм муха на стената, за да видя ръкостискането между Усман Дембеле и Килиан Мбапе по време на следващия лагер на националния отбор. Мисля, че стените леко ще се разтресат“, добави Ротен.

Причина за конфликта е интервю на Мбапе пред „Франс Футбол“. Запитан за Дембеле, звездата на Реал Мадрид направи разграничение между начина, по който двамата са били възприемани през кариерите си.

„На Дембеле винаги са гледали като на талантлив играч. На мен, от друга страна, винаги са гледали като на „Избрания“, заяви Мбапе.

Няколко дни по-късно Дембеле му отговори след победа на Пари Сен Жермен.

„Винаги съм бил на последния чин и съм работил здраво. През цялата си кариера не съм казал и дума, просто работих много“, каза нападателят.

„Никога не са ме възприемали като „Избрания“, но работих усилено и миналата година получих наградата си с фантастичен сезон в ПСЖ. Сега ще видим какво ще стане. Без напрежение, спокойно“, добави Дембеле.

Ротен смята, че проблемите около Мбапе не са нови. Той твърди, че още по време на Световното първенство част от играчите са били недоволни от поведението и изказванията на капитана.

Словесната размяна идва в момент, когато Мбапе и Дембеле са сред основните претенденти за „Златната топка“. В същото време двамата трябва да продължат да играят заедно в националния отбор на Франция, който вече е воден от Зинедин Зидан.