Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Бивш играч на Тотнъм най-накрая си намери отбор

Бивш играч на Тотнъм най-накрая си намери отбор
АП/БТА

Ив Бисума е постигнал споразумение с Аякс

Аякс е постигнал споразумение за привличането на национала на Мали Ив Бисума, съобщава нидерландският вестник „Де Телеграаф“.

30-годишният дефанзивен полузащитник вече е пристигнал в Амстердам, където трябва да премине задължителните медицински прегледи преди финализирането на трансфера.

Очаква се Бисума да подпише договор до средата на 2027 година. В споразумението ще бъде включена и опция за удължаване с още един сезон.

Интересът на Аякс към халфа не е нов. Нидерландският гранд е следил ситуацията около него и по-рано през лятото, но тогава не е предприел конкретни действия.

Две седмици след затварянето на трансферния прозорец Бисума все още е без отбор, което е накарало ръководството на Аякс да поднови разговорите. Като свободен агент той може да подпише с клуба и извън трансферния период.

Малийският национал напусна Тотнъм след четири сезона в английския клуб. За този период той записа 111 мача с екипа на „шпорите“.

Тотнъм привлече Бисума от Брайтън преди четири години срещу трансферна сума от 30 милиона евро.

Ако премине успешно медицинските изследвания, опитният халф ще подсили конкуренцията в средата на терена на Аякс.

Още по темата

Официално: Тер Щеген е играч на Аякс

Официално: Тер Щеген е играч на Аякс

Ван Гаал хвърли оставка в Аякс

Ван Гаал хвърли оставка в Аякс

Ришарлисон обмисля съдебна раздяла с Тотнъм

Ришарлисон обмисля съдебна раздяла с Тотнъм

Почетино поиска титлата на Челси от 2017 г. да бъде присъдена на Тотнъм

Почетино поиска титлата на Челси от 2017 г. да бъде присъдена на Тотнъм

Тотнъм плати 87 милиона за нападател с 2 гола във Висшата лига

Тотнъм плати 87 милиона за нападател с 2 гола във Висшата лига

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Водещи

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 7 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 17 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 19 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 20 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 23 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 31 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 31 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 33 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 33 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 35 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 42 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 48 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 50 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 52 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 1 час