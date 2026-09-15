Бивш играч на Тотнъм най-накрая си намери отбор

Аякс е постигнал споразумение за привличането на национала на Мали Ив Бисума, съобщава нидерландският вестник „Де Телеграаф“.

30-годишният дефанзивен полузащитник вече е пристигнал в Амстердам, където трябва да премине задължителните медицински прегледи преди финализирането на трансфера.

Очаква се Бисума да подпише договор до средата на 2027 година. В споразумението ще бъде включена и опция за удължаване с още един сезон.

Интересът на Аякс към халфа не е нов. Нидерландският гранд е следил ситуацията около него и по-рано през лятото, но тогава не е предприел конкретни действия.

Две седмици след затварянето на трансферния прозорец Бисума все още е без отбор, което е накарало ръководството на Аякс да поднови разговорите. Като свободен агент той може да подпише с клуба и извън трансферния период.

Малийският национал напусна Тотнъм след четири сезона в английския клуб. За този период той записа 111 мача с екипа на „шпорите“.

Тотнъм привлече Бисума от Брайтън преди четири години срещу трансферна сума от 30 милиона евро.

Ако премине успешно медицинските изследвания, опитният халф ще подсили конкуренцията в средата на терена на Аякс.