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Повече столетници, по-малко жители: Япония пред нов демографски парадокс

Повече столетници, по-малко жители: Япония пред нов демографски парадокс
АР/БТА

Жените съставляват около 88% от всички хора на възраст 100 или повече години

Броят на хората на 100 и повече години в Япония за първи път е преминал границата от 100 000 души. Това съобщи японското министерство на здравеопазването, цитирано от ДПА.

В момента в четвъртата по големина икономика в света живеят общо 107 677 столетници. Това е с 7914 повече спрямо предходната година.

„Радваме се, че благодарение на напредъка в медицинските технологии много хора живеят по-дълго и продължават да бъдат активни“, заяви пред медиите японският министър на здравеопазването Кеничиро Уено.

Броят на столетниците в страната расте вече 56 поредни години. Когато Япония започва да води официална статистика през 1963 г., столетниците са били едва 153. Четвърт век по-късно броят им вече е надхвърлил 10 000.

Жените съставляват около 88% от всички хора на възраст 100 или повече години. Япония е сред държавите с най-висока средна продължителност на живота в света – около 87 години за жените и приблизително 81 години за мъжете.

На фона на тази тенденция обаче страната е изправена пред сериозен демографски проблем. Населението ѝ намалява с рекордни темпове заради ниската раждаемост и сравнително ограничената имиграция.

В началото на годината броят на японските граждани е паднал под 120 милиона за първи път от 42 години, достигайки приблизително 119,7 милиона. Само за година населението е намаляло с 917 000 души – брой, съпоставим с населението на голям град.

Застаряването на населението и спадът на раждаемостта водят и до постоянно увеличение на разходите за социално осигуряване. Това допълнително натоварва държавните финанси на Япония, която и без това има най-високото равнище на държавен дълг сред индустриализираните държави, отбелязва ДПА.

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