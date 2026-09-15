Москва приветства предложението на САЩ за енергийно примирие с Украйна

Русия заяви, че подкрепя предложението на САЩ за временно прекратяване на руските и украинските удари срещу енергийна инфраструктура. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

По думите му всеки призив към Киев да прекрати атаките срещу гражданската икономическа инфраструктура е повод за одобрение. Песков посочи, че Москва ще продължи контактите със САЩ по въпроса за прилагането на идеята за енергийно примирие, като потвърди позицията, изразена от него и ден по-рано.

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че Русия и Украйна са постигнали съгласие да не атакуват енергийни обекти.

Наред с това Кремъл настоява за отмяна на определяните от Москва като „незаконни“ санкции срещу руските енергийни доставки. Според Песков именно нестабилността и новото засилване на напрежението в района на Персийския залив са основната причина за влошаването на ситуацията на световните енергийни пазари.

„Ако санкциите бъдат отменени, световните цени на енергията би трябвало да се понижат“, заяви говорителят на Кремъл. Той допълни, че дори при липса на непосредствена опасност за нефтопреработвателните заводи проблемът с доставките на енергийни ресурси за международните пазари няма да бъде решен.

Песков заяви също, че евентуалната забрана за износ на дизелово гориво би могла да стимулира вътрешния руски пазар.

Междувременно в редица руски области се наблюдава недостиг на газ, който според Ройтерс влияе върху обществените настроения преди насрочените за 18–20 септември избори.

Кремъл съобщи и за предполагаем украински опит за удар по руски енергиен обект през изминалата нощ. Информацията беше разпространена от ТАСС.

„Действително украинците опитаха да нанесат удар по един от енергийните обекти на територията на Русия“, заяви Песков пред журналисти.