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LUNAR озарява София за празника на града с четири вечери светлинни спектакли

LUNAR озарява София за празника на града с четири вечери светлинни спектакли
Lunar

Ларгото се превръща в огромна сцена от 17 септември, а входът за всички събития е свободен

София ще отбележи своя празник на 17 септември със светлинен спектакъл на Ларгото, който поставя началото на четири вечери на LUNAR "Светлините на София". Тази година фестивалът събира в столицата седем финалисти от шест държави за международен конкурс по имерсивен видеомапинг.

От 17 до 20 септември, всяка вечер между 20:00 и 23:00 часа, центърът на София ще се превръща в сцена за светлинно изкуство. Достъпът до събитията е свободен.

Празничната програма на 17 септември ще започне с "Топографии на светлината", създаден специално за София от екипа на MP-STUDIO. След конкурсните произведения посетителите ще могат да видят и съдържание, посветено на столицата, създадено съвместно от "Етюд-и-те на София" и MP-STUDIO.

Седем финалисти преобразяват Ларгото

В международния конкурс ще се включат седем финалисти от Индонезия, Италия, Китай, Полша, Украйна и Чехия, избрани от международно жури.

Тази година участниците работят по темата "Градски пулс", която разглежда града като постоянно променящ се жив организъм, събиращ хора, идеи и енергия.

За първи път публиката също ще има възможност да избере свой победител. Гласуването ще става през мобилното приложение на фестивала от 20:00 часа на 17 септември до 23:59 часа на 19 септември.

На 20 септември ще станат ясни двамата победители - носителят на наградата на международното жури и фаворитът на публиката.

Затварят улици в центъра за четири вечери

Заради очаквания поток от посетители ще има и промени в движението. Между 20:00 и 24:00 часа на 17, 18, 19 и 20 септември автомобили няма да се движат по част от бул. "Цар Освободител" и бул. "Княз Александър Дондуков".

Предвижда се метрото да се движи на минималния възможен интервал, а при необходимост работното му време ще бъде удължено до извозването на посетителите.

На площад "Атанас Буров" ще бъде обособена и фестивална зона с артикули и напитки.

Петото издание на LUNAR се организира от Столичната община и MP-STUDIO, като тази година началото му съвпада именно с Деня на София - 17 септември.

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