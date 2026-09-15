LUNAR озарява София за празника на града с четири вечери светлинни спектакли

София ще отбележи своя празник на 17 септември със светлинен спектакъл на Ларгото, който поставя началото на четири вечери на LUNAR "Светлините на София". Тази година фестивалът събира в столицата седем финалисти от шест държави за международен конкурс по имерсивен видеомапинг.

От 17 до 20 септември, всяка вечер между 20:00 и 23:00 часа, центърът на София ще се превръща в сцена за светлинно изкуство. Достъпът до събитията е свободен.

Празничната програма на 17 септември ще започне с "Топографии на светлината", създаден специално за София от екипа на MP-STUDIO. След конкурсните произведения посетителите ще могат да видят и съдържание, посветено на столицата, създадено съвместно от "Етюд-и-те на София" и MP-STUDIO.

Седем финалисти преобразяват Ларгото

В международния конкурс ще се включат седем финалисти от Индонезия, Италия, Китай, Полша, Украйна и Чехия, избрани от международно жури.

Тази година участниците работят по темата "Градски пулс", която разглежда града като постоянно променящ се жив организъм, събиращ хора, идеи и енергия.

За първи път публиката също ще има възможност да избере свой победител. Гласуването ще става през мобилното приложение на фестивала от 20:00 часа на 17 септември до 23:59 часа на 19 септември.

На 20 септември ще станат ясни двамата победители - носителят на наградата на международното жури и фаворитът на публиката.

Затварят улици в центъра за четири вечери

Заради очаквания поток от посетители ще има и промени в движението. Между 20:00 и 24:00 часа на 17, 18, 19 и 20 септември автомобили няма да се движат по част от бул. "Цар Освободител" и бул. "Княз Александър Дондуков".

Предвижда се метрото да се движи на минималния възможен интервал, а при необходимост работното му време ще бъде удължено до извозването на посетителите.

На площад "Атанас Буров" ще бъде обособена и фестивална зона с артикули и напитки.

Петото издание на LUNAR се организира от Столичната община и MP-STUDIO, като тази година началото му съвпада именно с Деня на София - 17 септември.