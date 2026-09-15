Студенти от НАТФИЗ на протест, искат оставката на ректора Мирослав Дачев

Студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ излязоха на протест пред сградата на висшето училище с искане за оставката на ректора проф. Мирослав Дачев.

Недоволството им е подкрепено и от преподаватели. Сред основните искания на протестиращите е да бъде осигурена пълна публичност относно участието на НАТФИЗ в европейския университетски алианс FilmEU.

Студентите настояват да бъдат изяснени причините за започналата процедура по отстраняване на Академията от алианса, както и какви действия са предприети от ръководството до момента. Те искат информация и за евентуалните финансови последици, както и дали създалата се ситуация крие риск за участието на НАТФИЗ в програма „Еразъм+“.

Искат прозрачност и участие във вземането на решения

Друго основно искане на протестиращите е незабавното прекратяване на това, което те определят като институционален натиск. Младите хора настояват за повече прозрачност и отчетност в управлението на Академията, както и за реално участие на студентите при вземането на решения, които засягат правата и бъдещето им.

Недоволство има и заради увеличението на сметките за електроенергия в студентските общежития, което протестиращите определят като необосновано.

Студентите носят плакати с надписи „Писна ни!!!“, „Дачев, вън!“, „Дачев, чао!“, „Златната ера на Академията“ и „Наглост на три морета“.

Към момента основното настояване на демонстрантите остава ректорът Мирослав Дачев да се оттегли от поста си.