Новини
Търси
Подкаст
Общество

Дунав продължава да спада: Нивото при Русе вече е минус 125 см

Дунав продължава да спада: Нивото при Русе вече е минус 125 см

Няма нови заседнали плавателни съдове

Ситуацията с нивото на река Дунав в българския участък остава динамична, като през последното денонощие на повечето места е отчетен нов спад. Това съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ в Русе.

Леко повишение от един сантиметър е регистрирано при Ново село, Лом и Оряхово. При останалите водомерни постове нивото на реката се е понижило с между един и три сантиметра.

При Русе Дунав вече е на минус 125 см спрямо условната кота нула, след като за последните 24 часа нивото е спаднало с още три сантиметра. Прогнозата за следващите два дни сочи понижение с още около сантиметър.

Няма нови заседнали плавателни съдове

От дирекция „Речен надзор“ в Русе към Изпълнителната агенция „Морска администрация“ съобщават, че през последното денонощие няма нови случаи на плавателни съдове, заседнали в или извън корабоплавателния път.

Хидроложката обстановка обаче продължава да бъде усложнена заради ниските води. В сила остават всички въведени ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав.

Още по темата

Нивото на река Дунав продължава да се понижава, хидроложката обстановка остава усложнена

Нивото на река Дунав продължава да се понижава, хидроложката обстановка остава усложнена

Прокуратурата разследва замърсяване на река Струма в Кюстендилско

Прокуратурата разследва замърсяване на река Струма в Кюстендилско

Река Дунав се покачва край Лом и Видин, но спада при Русе и Силистра

Река Дунав се покачва край Лом и Видин, но спада при Русе и Силистра

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Водещи

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 5 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 8 минути
Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 12 минути
Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

  • Преди 20 минути
Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 24 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 25 минути
Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

  • Преди 28 минути
Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 34 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 40 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 42 минути
Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

  • Преди 46 минути
МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

  • Преди 48 минути
Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

  • Преди 55 минути
Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

  • Преди 57 минути