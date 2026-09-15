Дунав продължава да спада: Нивото при Русе вече е минус 125 см

Ситуацията с нивото на река Дунав в българския участък остава динамична, като през последното денонощие на повечето места е отчетен нов спад. Това съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ в Русе.

Леко повишение от един сантиметър е регистрирано при Ново село, Лом и Оряхово. При останалите водомерни постове нивото на реката се е понижило с между един и три сантиметра.

При Русе Дунав вече е на минус 125 см спрямо условната кота нула, след като за последните 24 часа нивото е спаднало с още три сантиметра. Прогнозата за следващите два дни сочи понижение с още около сантиметър.

Няма нови заседнали плавателни съдове

От дирекция „Речен надзор“ в Русе към Изпълнителната агенция „Морска администрация“ съобщават, че през последното денонощие няма нови случаи на плавателни съдове, заседнали в или извън корабоплавателния път.

Хидроложката обстановка обаче продължава да бъде усложнена заради ниските води. В сила остават всички въведени ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав.