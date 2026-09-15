Технологичният сектор съкращава хиляди служители, докато налива милиарди в AI

Глобалният технологичен сектор е на път да надхвърли миналогодишния брой на съкращенията. Само през първите десет дни на септември 2026 г. компаниите са обявили закриването на над 6000 работни места, а общият брой за годината се очаква да достигне около 128 500.

Докато технологичните гиганти насочват все повече средства към изкуствения интелект и изграждането на центрове за данни, разходите за човешки ресурс остават под натиск. Компаниите увеличават инвестициите си в AI инфраструктура, но едновременно с това преструктурират екипите си и ограничават разходите за персонал.

Нова вълна от съкращения

През първите десет дни на септември са закрити около 6300 позиции в глобалния технологичен сектор. Сред компаниите, предприели подобни мерки, са Uber, PayPal, Apple, Zomato и Oracle.

Според данни на платформата Layoffs.fyi, цитирани от Business Standard, до края на 2026 г. броят на съкратените служители може да достигне 128 500.

Това би означавало повече съкращения в сравнение с 2025 г., когато 122 600 души в 278 организации са загубили работата си.

Компаниите посочват различни причини за съкращенията – преструктуриране, контрол върху разходите и промяна в разпределението на ресурсите. Все по-голяма роля играе и пренасочването на инвестициите към изкуствения интелект и други технологии.

Oracle и Amazon сред най-засегнатите

Oracle е компанията с най-голям обявен брой съкращения през 2026 г. – 21 000 работни места. Мярката беше обявена през юни и обхваща приблизително 13% от персонала на компанията.

В същото време Oracle увеличава инвестициите си в облачна инфраструктура и изкуствен интелект, за да отговори на растящото търсене на изчислителна мощ.

На второ място е Amazon със 17 270 съкращения, като 16 000 от тях са обявени още през януари. Следват Dell с 11 000, Meta с около 10 400, Microsoft с 4800 и PayPal с 4760 съкратени позиции.

Сред най-големите съкращения в началото на септември е това в Uber. Компанията планира да премахне приблизително 3300 корпоративни позиции, или около 10% от работната си сила. От Uber посочват, че целта е да се намалят управленските нива и че решението не е свързано с внедряването на изкуствен интелект.

В същото време подразделението на компанията за автономно шофиране се нуждае от допълнителни инвестиции заради засилващата се конкуренция на пазара за роботизирани таксита.

Все повече пари за AI, по-малко за персонал

Според Четан Мангалведхе, основател и главен изпълнителен директор на платформата за подбор на персонал TalentiFi-X, между една четвърт и една трета от настоящата вълна от съкращения е свързана с автоматизацията и прехвърлянето на задачи към системи с изкуствен интелект.

По-голямата част от съкращенията обаче се дължи на оптимизация на разходите и преструктуриране на работната сила. Сред факторите са и прекомерното наемане на служители след пандемията и последвалото преосмисляне на организационните структури.

Паралелно с това технологичните компании пренасочват значителни средства към AI инфраструктура, центрове за данни и специализирани изчислителни системи. Така те могат едновременно да намаляват броя на служителите и да увеличават разходите си за технологии.

Сарбоджит Малик, съосновател на платформата за подбор на персонал Instahyre, също обръща внимание на тази тенденция. Според прогнозите Alphabet, Amazon, Microsoft и Meta ще инвестират общо около 725 млрд. долара в капиталови разходи през 2026 г. Това представлява увеличение от 77% спрямо предходната година, като значителна част от средствата ще бъде насочена към AI инфраструктура.

Според Малик компаниите едновременно увеличават капиталовите си разходи и забавят темпа на наемане.

AI съкращава едни работни места, но създава други

Въздействието на автоматизацията вече се усеща най-силно в някои категории професии. Според The Economist от януари 2023 г. секторът на обслужването на клиенти е най-засегнатият от съкращения, свързани с внедряването на нови технологии – спадът е около 10%. Следват секретарските и административните позиции с приблизително 15% спад.

В същото време технологичната трансформация създава и нови работни места. В САЩ изкуственият интелект вече е довел до появата на около един милион нови позиции.

Анализатори от Gartner прогнозират, че до 2029 г. компаниите ще трябва да възстановят близо една трета от работните места, които преди това са били съкратени заради внедряването на технологии с изкуствен интелект.

Това обаче може да се окаже скъпо за бизнеса, тъй като повторното наемане на служители често ще струва повече от спестените първоначално средства чрез съкращенията.