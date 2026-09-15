Луксозен автомобил се зарежда с ток от училище в Плевен

Частен луксозен хибриден автомобил често бил паркиран в двора на училище „Анастасия Димитрова“ в Плевен, а от сградата се опъват кабели, с които бива зареждан, предава БТВ.

От снимки на граждани се вижда как в задния двор на училището до бяла врата е спрян въпросният автомобил.

„Колата била заключвана в съответния двор и била паркирана странично, за да не се вижда, че се зарежда, но отдолу се вижда контактът и зарядното със специфичния кабел“, пише в сигнал на гражданите.