Носителят на Суперкупата на Франция остана без треньор

Ланс се раздели с треньора си Дино Топмьолер след едва четири мача в Лига 1, съобщава вестник „Екип“. Германецът, който започна с победа, след което записа две загуби и едно равенство (2:2 срещу Льо Ман) през новия сезон, няма да води отбора в предстоящото гостуване срещу Монако от шампионата в петък вечер.

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Отборът от Северна Франция стартира силно кампанията през август и победи с 1:0 Пари Сен Жермен в двубоя за Суперкупата на Франция. Очаква се досегашният помощник в треньорския щаб Яник Каюзак да води временно Ланс.

Уволнението на Топмьолер е заради това, че е недоволен от освобождаването на неговия асистент Нелсън Моргадо. Германецът смята, че това е вмешателство в работата му. От клуба са решили, че ще се разделят с Топмьолер.