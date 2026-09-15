Александър Симов: Петър Стоянов никога не е казвал, че трябва да се отървем от кирилицата

Петър Стоянов никога не е казвал, че трябва да се отървем от кирилицата. Това написа във Фейсбук членът на Националния съвет на БСП Александър Симов.

"Той направи нещо много по-подло и порочно. Обяви - без някой изобщо да го е ръчкал през 2001 година - че "идеята за въвеждането и на латиницата в България, успоредно с кирилицата, предстои да се обсъжда много в българското общество...", посочи още Симов в публикацията си.