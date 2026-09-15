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Виляреал изравни най-слабия старт в историята си в Ла Лига

Виляреал изравни най-слабия старт в историята си в Ла Лига
АП/БТА

"Жълтата подводница" има само две точки след пет кръга, още няма победа и вече е допуснала 10 гола

Виляреал записа един от най-слабите стартове в историята си в испанския елит. Загубата с 1:2 от Бетис остави тима на Иниго Перес само с две точки след първите пет кръга в Ла Лига.

Това изравнява най-лошото постижение на клуба на този етап от сезона, регистрирано през кампания 2009/10.

Срещу Бетис "жълтата подводница" поведе чрез Жерар Морено в 29-ата минута, но гостите обърнаха още преди почивката с голове на Кучо Ернандес и Натан.

Преди това Виляреал загуби от Депортиво с 2:3 и от Алавес с 0:1, а в първите два кръга завърши наравно срещу Расинг и Атлетико Мадрид при 2:2.

Така тимът остава без победа, а головата му разлика е 7:10. Именно десетте допуснати попадения също изравняват негативен клубен рекорд от сезон 2023/24.

Само в още два случая Виляреал е стигал до петия кръг без успех - през 2002/03 и 2004/05, но тогава "жълтите" са имали по три точки.

Сегашният актив от две точки от възможни 15, нула победи и десет допуснати гола поставя отбора под сериозно напрежение още в началото на сезона.

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