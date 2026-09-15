Италия удължи граничния контрол с Испания заради опасения за сигурността

Италия ще продължи с още 15 дни да прилага суспендирането на Шенгенските договорености с Испания. Решението е на италианското Министерство на вътрешните работи, съобщава Ройтерс.

От ведомството обясняват мярката с продължаващите рискове за вътрешната сигурност. Според италианските власти съществуват и потенциални заплахи, свързани с възможното проникване на терористи.

Италия за първи път преустанови действието на Шенгенските договорености с Испания на 31 юли. Причината тогава беше масовото навлизане на мигранти от Мароко в испанския ексклав Сеута, разположен в Северна Африка.

С удължаването на срока Рим запазва ограниченията за още 15 дни, докато според италианското вътрешно министерство рисковете за сигурността остават значителни.