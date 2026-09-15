Новини
Търси
Подкаст
Свят

Италия удължи граничния контрол с Испания заради опасения за сигурността

Италия удължи граничния контрол с Испания заради опасения за сигурността
АР/БТА

Според италианските власти съществуват и потенциални заплахи, свързани с възможното проникване на терористи

Италия ще продължи с още 15 дни да прилага суспендирането на Шенгенските договорености с Испания. Решението е на италианското Министерство на вътрешните работи, съобщава Ройтерс.

От ведомството обясняват мярката с продължаващите рискове за вътрешната сигурност. Според италианските власти съществуват и потенциални заплахи, свързани с възможното проникване на терористи.

Италия за първи път преустанови действието на Шенгенските договорености с Испания на 31 юли. Причината тогава беше масовото навлизане на мигранти от Мароко в испанския ексклав Сеута, разположен в Северна Африка.

С удължаването на срока Рим запазва ограниченията за още 15 дни, докато според италианското вътрешно министерство рисковете за сигурността остават значителни.

Още по темата

Испания е била предупредена за мигрантския щурм на Сеута ден по-рано

Испания е била предупредена за мигрантския щурм на Сеута ден по-рано

Сеута поиска постоянна помощ от ЕС за охрана на границата след масовия мигрантски наплив от Мароко

Сеута поиска постоянна помощ от ЕС за охрана на границата след масовия мигрантски наплив от Мароко

Ел Паис: 90% от испанците винят Мароко за кризата в Сеута

Ел Паис: 90% от испанците винят Мароко за кризата в Сеута

Мадрид разреши изграждането на палатков лагер за мигранти в Сеута

Мадрид разреши изграждането на палатков лагер за мигранти в Сеута

Хиляди излязоха по улиците на Сеута заради миграционната криза

Хиляди излязоха по улиците на Сеута заради миграционната криза

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Водещи

Непречистени отпадъчни води са причинили масовото измиране на риба в Струма

Непречистени отпадъчни води са причинили масовото измиране на риба в Струма

  • Преди 2 минути
BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

  • Преди 22 минути
Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

  • Преди 22 минути
Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

  • Преди 24 минути
Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 35 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 45 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 47 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 48 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 51 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 59 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 59 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 1 час
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 1 час
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 1 час
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 1 час