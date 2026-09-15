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Нова военна помощ за Украйна: Финландия изпраща пакет за 290 млн. евро

Нова военна помощ за Украйна: Финландия изпраща пакет за 290 млн. евро
АР/БТА

Част от помощта идва от запасите на финландските отбранителни сили, а друга част включва оборудване, закупено специално от финландската отбранителна индустрия за нуждите на Киев

Финландия ще предостави на Украйна нов пакет военна помощ на стойност около 290 милиона евро. Това е 34-ият пакет, който Хелзинки изпраща на Киев от началото на войната, съобщава Укринформ, позовавайки се на официалния сайт на финландското Министерство на отбраната.

„Финландия продължава да подкрепя Украйна, докато тя се защитава от незаконната агресия на Русия. През цялата война ние предоставяхме на Украйна материална помощ въз основа на нейните нужди“, заяви финландският министър на отбраната Анти Хакянен.

Новият пакет съдържа военно оборудване, от което Украйна има спешна нужда. По стойност той е вторият най-голям пакет военна помощ, предоставян от Финландия на страната.

Част от помощта идва от запасите на финландските отбранителни сили, а друга част включва оборудване, закупено специално от финландската отбранителна индустрия за нуждите на Украйна.

Според Хакянен по този начин подкрепата за Киев допринася и за развитието на отбранителния сектор на самата Финландия.

„По този начин подкрепата на Финландия за Украйна ще допринесе и за укрепване на възможностите на нашата собствена отбранителна промишленост“, отбеляза министърът.

С новия пакет общата стойност на предоставените от Финландия на Украйна отбранителни материали достига 3,6 милиарда евро.

Финландското Министерство на отбраната не разкрива какво точно включва пакетът. От съображения за оперативна сигурност няма да бъдат съобщавани подробности за начина и графика на доставките.

При вземането на решението са отчетени както непосредствените потребности на Украйна, така и ресурсите, с които разполагат Финландските отбранителни сили.

Междувременно Укринформ съобщи, че Канада също ще разшири военната си подкрепа за Киев. Според информацията канадските власти ще закупят прехващачи PAC-3 за системите Patriot на стойност 350 милиона канадски долара, или приблизително 270 милиона щатски долара.

Канада ще предостави още ракети AIM-9 и AIM-120 и ще съдейства за закупуването на необходимо оборудване от други държави.

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