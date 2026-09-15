Новини
Търси
Подкаст
Спорт

България без Десподов и Илия Груев за мачовете в Лигата на нациите

България без Десподов и Илия Груев за мачовете в Лигата на нациите
БТА

Капитанът на "лъвовете" и халфът на Лийдс са контузени, а Мартин Георгиев също няма да бъде сред избраниците на Александър Димитров

Българският национален отбор ще бъде без някои от основните си футболисти за предстоящите мачове от Лигата на нациите през септември и октомври, предаде Дспорт.

Капитанът Кирил Десподов и полузащитникът на Лийдс Илия Груев отпадат от сметките на селекционера Александър Димитров, тъй като продължават да лекуват контузии.

Сред отсъстващите ще бъде и защитникът на АЕК Атина Мартин Георгиев, който също няма да получи повиквателна за предстоящите четири срещи.

Пълният списък на националния отбор се очаква да бъде обявен в следващите дни.

За България предстоят домакинства на Люксембург и Естония, както и гостувания на Исландия и Люксембург.

Още по темата

Кирил Десподов поднови тренировки с ПАОК

Кирил Десподов поднови тренировки с ПАОК

Десподов отново няма да е на разположение за ПАОК

Десподов отново няма да е на разположение за ПАОК

Мъри взе вратар от отбора на Десподов

Мъри взе вратар от отбора на Десподов

Илия Груев се завърна в игра с асистенция след четири месеца извън терена

Илия Груев се завърна в игра с асистенция след четири месеца извън терена

Лийдс тръгна с победа, но без Илия Груев

Лийдс тръгна с победа, но без Илия Груев

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Водещи

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 2 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 12 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 14 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 15 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 18 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 26 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 26 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 28 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 28 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 30 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 37 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 43 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 45 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 47 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 58 минути