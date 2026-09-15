България без Десподов и Илия Груев за мачовете в Лигата на нациите
Капитанът на "лъвовете" и халфът на Лийдс са контузени, а Мартин Георгиев също няма да бъде сред избраниците на Александър Димитров
Българският национален отбор ще бъде без някои от основните си футболисти за предстоящите мачове от Лигата на нациите през септември и октомври, предаде Дспорт.
Капитанът Кирил Десподов и полузащитникът на Лийдс Илия Груев отпадат от сметките на селекционера Александър Димитров, тъй като продължават да лекуват контузии.
Сред отсъстващите ще бъде и защитникът на АЕК Атина Мартин Георгиев, който също няма да получи повиквателна за предстоящите четири срещи.
Пълният списък на националния отбор се очаква да бъде обявен в следващите дни.
За България предстоят домакинства на Люксембург и Естония, както и гостувания на Исландия и Люксембург.