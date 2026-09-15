България без Десподов и Илия Груев за мачовете в Лигата на нациите

Българският национален отбор ще бъде без някои от основните си футболисти за предстоящите мачове от Лигата на нациите през септември и октомври, предаде Дспорт.

Капитанът Кирил Десподов и полузащитникът на Лийдс Илия Груев отпадат от сметките на селекционера Александър Димитров, тъй като продължават да лекуват контузии.

Сред отсъстващите ще бъде и защитникът на АЕК Атина Мартин Георгиев, който също няма да получи повиквателна за предстоящите четири срещи.

Пълният списък на националния отбор се очаква да бъде обявен в следващите дни.

За България предстоят домакинства на Люксембург и Естония, както и гостувания на Исландия и Люксембург.