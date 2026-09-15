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Рубен Аморим: Целта на Милан е да спечели Лига Европа

Рубен Аморим: Целта на Милан е да спечели Лига Европа
АП/БТА

Португалският треньор определи мача срещу Бенфика като специален и отказа да постави минимална цел пред „росонерите“

Старши треньорът на Милан Рубен Аморим заяви, че отборът му ще се стреми към спечелването на Лига Европа. „Росонерите“ започват участието си в турнира с домакинство на Бенфика.

Португалският специалист определи срещата като специална заради своето минало в лисабонския клуб. Той припомни и двата финала за Купата на европейските шампиони между Милан и Бенфика.

„Това е ключова възможност и е първият ни мач в Лига Европа. Нямаме търпение да започнем. Знаем за двата финала между двата отбора в миналото“, заяви Аморим.

Треньорът обърна внимание и на връзката на президента на Бенфика Руи Коща с двата клуба.

„Руи Коща е президент на Бенфика, но е важна фигура и за Милан. Аз също имам минало в Бенфика, но съм тук, за да побеждавам“, добави португалецът.

Аморим беше категоричен, че амбицията на Милан е да стигне до края на турнира, въпреки сериозната конкуренция.

„Говорим за турнир, така че целта ни очевидно е да го спечелим. Амбицията ни е да стигнем до финала. Има доста конкурентоспособни отбори, но ние трябва да разполагаме със състав, достоен за името на Милан“, каза той.

Наставникът се върна и към представянето срещу Лацио. Според него промяната през второто полувреме е дошла от подобреното отношение и отборната енергия, а не само от направените смени.

„Играхме напълно различно през втората част, но не обичам да се фокусирам върху отделни футболисти. Не мисля, че смените преобразиха отбора. Много от титулярите просто играха значително по-добре след почивката“, обясни Аморим.

Той подчерта, че трябва да управлява внимателно състава заради натоварения календар. След срещата с Бенфика на Милан му предстои и двубой срещу Лече.

Аморим коментира и информациите, че е можел да поеме Бенфика, преди да приеме предложението на италианския клуб.

„Имах ясни идеи. Имаше възможност да се завърна в Португалия, но я отхвърлих. Ако бях получил обаждане от португалски клуб, щях да кажа „не“. След това ми се обади Милан и нямаше как да откажа“, заяви той.

„Избрах Милан и съм щастлив с това важно решение“, добави португалецът.

Специалистът потвърди, че Омари Хътчинсън е готов да играе и може да започне като титуляр срещу Бенфика, но отказа да разкрие стартовия си състав.

„Не искам да обявявам титулярите, защото Марко Силва със сигурност гледа пресконференцията и е много интелигентен. Хътчинсън е готов и може да започне от първата минута, но ще видим“, каза Аморим.

Треньорът отхвърли възможността Милан да си постави минимална цел като достигане до четвъртфиналите или полуфиналите.

„В големите клубове, а Милан е огромен клуб, няма минимални цели. Ако не спечелим, ще бъдем критикувани и резултатът ще бъде определен като недостатъчен“, заяви наставникът.

Според Аморим участието в Лига Европа не е въпрос на финансови приходи, а на престиж и отговорност към историята на клуба.

„Не става въпрос за пари, защото Лига Европа не може да се сравнява с Шампионската лига. Става въпрос за нашата гордост и начина, по който правим нещата“, обясни той.

„Знаем, че ще бъде трудно, но целта е да спечелим предстоящия мач и да се доближим до трофея. Ако мислим двубой за двубой, ще се приближаваме към спечелването на турнира“, завърши Аморим.

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