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Украйна започна офанзива в северната част на Донецка област

Украйна започна офанзива в северната част на Донецка област
АР/БТА

По думите на бригаден генерал Андрий Билецки подразделенията на Трета армия са предприели операция под кодовото име „Вивалди“

Украинските сили са започнали офанзивна операция в северната част на Донецка област, където от години се водят едни от най-тежките сражения във войната. Това съобщи украински военен командир, цитиран от Ройтерс.

По думите на бригаден генерал Андрий Билецки подразделенията на Трета армия са предприели операция под кодовото име „Вивалди“. Украинските военнослужещи са прочистили район с площ около 75 квадратни километра, в който са действали руски групи за проникване, и са си върнали контрола върху още 10 квадратни километра, заяви той.

Билецки, който от миналия месец ръководи отбраната в района, посочи, че действията се развиват северно от т.нар. „пояс от бастиони“ – укрепената линия, включваща Славянск и Краматорск. Контролът върху тези градове би доближил Русия до заявената от Москва цел да установи контрол над цялата Донецка област.

„Подразделенията на Трета армия започнаха офанзивна операция „Вивалди“ по това направление“, заяви Билецки във видео, публикувано в Telegram.

Според него украинските сили са нарушили руската логистика, изтласкали са руски подразделения от три села и са установили позиции в района на още едно населено място. Билецки твърди, че село Середне вече е изцяло под украински контрол.

Донецка област е сред основните бойни полета от началото на войната. Москва настоява за установяване на пълен контрол над региона, което е и едно от ключовите ѝ условия в преговорите за прекратяване на конфликта. Разговорите в момента са в застой, въпреки усилията на САЩ да бъдат подновени.

Темпът на руското настъпление се е забавил през тази година, но руските сили продължават да оказват силен натиск върху украинските позиции в южната част на областта. Те също така са навлезли по-дълбоко в района на източния град Костянтинивка, известен на български като Константиновка.

Ройтерс отбелязва, че не е успял да потвърди независимо твърденията на Билецки. Агенцията посочва и че установяването на точните линии на контрол по фронта е особено трудно заради широкото използване на дронове. Тяхното присъствие създава големи зони, в които придвижването и постоянното присъствие на войници са силно ограничени.

Според украинската армия новите териториални придобивки в Донецка област се прибавят към резултатите от по-ранното ѝ настъпление в югоизточната част на страната. Киев твърди, че в рамките на продължила няколко месеца контраофанзива там са били възвърнати около 700 квадратни километра.

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