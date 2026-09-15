Дания: Руски кораб изстреля две сигнални ракети по наш хеликоптер

Дания обвини руски военен кораб, че е изстрелял две сигнални ракети по датски военен хеликоптер, който е наблюдавал плавателния съд в Балтийско море, пише BBC.

Заради инцидента датското правителство е извикало руския посланик. Според Копенхаген случилото се е станало в понеделник по време на „рутинна“ операция за наблюдение.

Датският премиер Мете Фредериксен определи действията като „безразсъдни“ и заяви, че целта им е била да „сплашат и разделят“.

Москва от своя страна заяви, че ще извърши „щателно разследване“ на случая. Руският посланик във Вашингтон Владимир Барбин обаче обвини датските хеликоптери в извършването на „опасни маневри“ в близост до руски военни кораби.

Според датските въоръжени сили инцидентът е станал, докато хеликоптер Fennec на военновъздушните сили е извършвал фотографска операция на руска фрегата в международни води край Гедсер.

„Един от хеликоптерите Fennec на военновъздушните сили беше обстрелян днес със сигнални ракети по време на рутинна фотографска операция на руска фрегата, която се намираше в международни води край Гедсер“, посочиха датските въоръжени сили.

По техни данни са били изстреляни две сигнални ракети, като едната е преминала в непосредствена близост до хеликоптера.

Датското външно министерство определи случилото се като „напълно неприемливо“. Външният министър Ларс Локе Расмусен заяви, че Русия „постепенно измества границите на това, което те считат за приемливо поведение“.

„Това е нещо, което не можем да приемем“, каза той.

Руският посланик Владимир Барбин заяви, че Москва ще изясни всички обстоятелства около инцидента. В същото време той обвини Дания в „безразсъдство“ и „провокативни действия“.

По думите му това не е първият случай, в който датски военни хеликоптери извършват опасни маневри в близост до руски военни кораби. Барбин посочи, че подобен случай е бил предмет на руска жалба и през миналата година.

Според него последният инцидент показва, че „комуникационните проблеми не са с корабите на руския флот, а с датската страна“.

Датският министър на отбраната Йепе Бруус заяви пред Ройтерс, че екипажът на руската фрегата не е направил опит да установи контакт с хеликоптерите.

Случаят в Балтийско море се разигра в ден, когато сили на НАТО свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва.

Според литовските власти безпилотният апарат вероятно е влязъл в южната част на страната от Беларус малко след полунощ във вторник.

Произходът на дрона все още не е установен, съобщи литовският национален център за управление на кризи. Президентът Гитанас Науседа обаче свърза случая със засилването на руската агресия през последните месеци.

„С оглед на засилването на агресията на Русия срещу Украйна, подобна готовност е жизненоважна за нашия регион. Заедно с нашите съюзници от НАТО, Литва ще защитава въздушното си пространство“, написа Науседа в X.

Литва има значителна обща граница с Беларус, който е ключов съюзник на Русия.

Полша също съобщи за „авиационни операции“ във въздушното си пространство в понеделник вечерта заради активността на руски безпилотни летателни апарати, извършващи удари по украинска територия.

Полските власти определиха действията като превантивни и посочиха, че целта им е да гарантират сигурността и защитата на въздушното пространство, особено в районите близо до зони, които са под заплаха.

През тази година самолети на НАТО неколкократно са били изпращани на бойни мисии заради украински дронове, които са се отклонявали от курса си и са навлизали във въздушното пространство на балтийските държави Естония и Латвия.

Украйна свързва случаите с руската електронна война – технологии, които могат да влияят върху траекторията на украински безпилотни апарати.